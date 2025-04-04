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ВСУ ликвидировали известного российского спортсмена

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  • 4.04.2025, 11:04
  • 4,482
ВСУ ликвидировали известного российского спортсмена

Он добровольно пошел на войну.

ВСУ на фронте ликвидировали российского легкоатлета Александра Правду.

Спортсмен имел спортивный разряд «мастер спорта России» (спорт для лиц с нарушением интеллекта).

По информации российских СМИ, Правда отправился на войну добровольцем и был ликвидирован в Курской области. Подробности гибели легкоатлета не сообщаются.

Также 23-летний Правда был многократным призером чемпионатов России и Липецкой области по легкой атлетике среди лиц с нарушением интеллекта.

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