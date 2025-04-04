ВСУ ликвидировали известного российского спортсмена

ВСУ ликвидировали известного российского спортсмена10
- 4.04.2025, 11:04
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Он добровольно пошел на войну.
ВСУ на фронте ликвидировали российского легкоатлета Александра Правду.
Спортсмен имел спортивный разряд «мастер спорта России» (спорт для лиц с нарушением интеллекта).
По информации российских СМИ, Правда отправился на войну добровольцем и был ликвидирован в Курской области. Подробности гибели легкоатлета не сообщаются.
Также 23-летний Правда был многократным призером чемпионатов России и Липецкой области по легкой атлетике среди лиц с нарушением интеллекта.