ВСУ ликвидировали известного российского спортсмена 10 4.04.2025, 11:04

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Он добровольно пошел на войну.

ВСУ на фронте ликвидировали российского легкоатлета Александра Правду.

Спортсмен имел спортивный разряд «мастер спорта России» (спорт для лиц с нарушением интеллекта).

По информации российских СМИ, Правда отправился на войну добровольцем и был ликвидирован в Курской области. Подробности гибели легкоатлета не сообщаются.

Также 23-летний Правда был многократным призером чемпионатов России и Липецкой области по легкой атлетике среди лиц с нарушением интеллекта.

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