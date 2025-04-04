ИИ впервые прошел тест Тьюринга 1 4.04.2025, 11:14

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Машина научилась выдавать себя за человека.

Впервые модель искусственного интеллекта официально прошла тест Тьюринга — способ оценки способности машины выдавать себя за человека. В эксперименте, которые провели ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, участники принимали модель GPT-4.5 от OpenAI за человека в 73% случаев при трехстороннем общении, пишет «Хайтек».

Тест Тьюринга, предложенный математиком Аланом Тьюрингом в 1950 году, долгое время считался золотым стандартом для определения человекоподобного интеллекта машин. В классической версии теста человек-экзаменатор общается одновременно с человеком и компьютером через текстовый интерфейс и пытается определить, кто есть кто.

В эксперименте участвовало около 300 человек, которых случайным образом разделили на две группы: половина была экзаменаторами, а вторая половина — пыталась доказать, что они люди. Каждый экзаменатор общался параллельно с человеком и с чат-ботом. В конце теста участников просили определить, кто из двух собеседников искусственный интеллект.

Тесты провели в двух вариантах: в одном ИИ предварительно просили принять роль определенного человека, например, молодого интернет-гика. В других случаях чат-бот действовал без подсказок. В режиме имитации человека сразу две модели показали результаты выше 50%: GPT-4.5 приняли за человека в 75,5% случаев, а LLaMa от Meta — в 64,7%.

Эксперты отмечают, что прохождение теста Тьюринга не означает, что ИИ действительно мыслит как человек. Современные языковые модели тренируются на огромных объемах текста, созданного людьми, что позволяет им мастерски имитировать человеческую речь даже в ситуациях, когда они не понимают сути вопроса.

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