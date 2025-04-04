Премьер Дании обратилась к США с борта военного корабля в Гренландии 4.04.2025, 11:19

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Во время пресс-конференции она перешла на английский язык.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время визита в Гренландию решительно отвергла желание США аннексировать остров. Об этом сообщает CNN.

Во время пресс-конференции на борту военного корабля Фредериксен перешла на английский язык, чтобы обратиться непосредственно к США, предложив им укрепить безопасность в Арктике вместе с Данией и Гренландией.

«Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы направить послание непосредственно Соединенным Штатам Америки. Речь идет не только о Гренландии или Дании, речь идет о мировом порядке, который мы строили вместе по ту сторону Атлантики в течение многих поколений. Вы не можете аннексировать другую страну, даже с аргументом о безопасности», — подчеркнула она.

Фредериксен очертила обязательства Дании в сфере безопасности, включая новые арктические корабли, дальнобойные дроны и спутниковые возможности.

Министр также подчеркнула, что Копенгаген объявит о дополнительных инвестициях.

«Если вы хотите быть более присутствующими в Гренландии, Гренландия и Дания готовы к этому, и если вы хотите усилить безопасность в Арктике так же, как и мы, то давайте сделаем это вместе», — добавила она.

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