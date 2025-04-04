Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип

4.04.2025, 11:24

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Контрольный в воздух, предупредительный в голову.

В среду в Минске и Бресте палили в воздух. Нечеловеческие творческие способности лукашенковской челяди наконец вылились в ритуал празднования 2 апреля, которое в их кругах называется «днем единения народов Беларуси и России». Теперь каждый год в Минске и Брестской крепости будет звучать «выстрел памяти».

Лучшие умы государства наверняка десятилетиями трудились над задачей придумать символ «дня единения». И вот наконец придумали. Лучший символ единения – выстрел. Причем, как формулирует пропаганда, - «полуденный одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия». Действительно, лучше и не придумаешь. Правда, и тут передрали у россиян – там подобным выстрелом семь лет назад в Калаче-на-Дону одиночно выстрелили в день 75-летия начала контрнаступления под Сталинградом. Но по случаю единения с белорусским народом в России почему-то 2 апреля никто даже одиночным холостым не стрелял.

Зато в Минске на выстрел, как положено, согнали самый бесправный народ – солдат, курсантов и школьников. Школьникам всучили гвоздики, которые они должны были возлагать у стелы на Проспекте победителей. На девочек напялили камуфляжные береты, символизирующие патриотизм и подобающее почтение к силовикам. Солдат и курсантов нарядили в форму советской армии – каски и плащ-палатки. Некоторое количество офицеров и армейский идеолог от минобороны изображали единение. Объявляли, что выстрел производится при поддержке министерств обороны Беларуси и России. Совсем, вероятно, плохи дела у министерств, если пришлось вместе, объединившись, поднатужиться и скинуться на один холостой выстрел. А после выстрела идеологу белорусского министерства обороны и советнику-посланнику посольства России вручили памятные свидетельства. Интересно, что в них написано? «Был свидетелем одиночного холостого полуденного выстрела»?

В Минске произвести выстрел доверили курсантам-артиллеристам военной академии, а в Бресте ни одного артиллериста, судя по всему, не нашлось, и из гаубицы пальнули российский консул и зампред брестского облисполкома. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Хотя пригонять брестских школьников туда, где к гаубице будут допущены чиновники, а не военные, - как-то совсем не комильфо, пусть даже выстрел планировался одиночный и холостой.

Выстрел как символ единения – конечно, чертовски удачная находка для журналистов, блогеров и любителей поглумиться да посмеяться. Но те, кто это все всерьез придумывал, подавал заявки с описанием проекта, и те, кто визировал и клал на стол разного рода штатским и армейским, - они-то сами поняли, какую дивную первозданную фигню сочинили? Давайте вспомним, где принято стрелять в воздух, когда речь идет не об армейских учениях.

Стреляют, к примеру, на чеченских свадьбах. Эта традиция существует давно и перетекает из родовых сел в Чечне туда, куда переселяются носители традиций. Лет десять назад стрельба посреди Москвы прямо из свадебных кортежей стала нормой. Стрелков задерживали, штрафовали, прокурора из Шалинского района даже уволили из прокуратуры за стрельбу на свадьбе, но уничтожить традицию никакие запреты не в состоянии.

Стреляют во время похорон военнослужащих. Это уже не традиция, а воинские почести. Они прописаны в общевоинских уставах вооруженных сил. Почетный эскорт три раза стреляет в воздух холостыми, после чего похоронный оркестр играет гимн, и гроб опускают в землю.

А еще стреляют в воздух силовики во время преследования: сначала предупредительный выстрел в воздух, а следующий – на поражение. Они, правда, не холостыми стреляют. Но первый выстрел – именно в воздух, совсем как у стелы.

Так что же у Лукашенко с Путиным все-таки? Чеченская свадьба, похороны или предупредительный залп перед стрельбой на поражение? И на то, и на другое, и на третье похоже. И еще на четвертое: при словах «единение народов Беларуси и России» всем хочется только стрелять. Даже Лукашенко.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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