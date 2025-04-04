Реакция на глобализацию

Реакция на глобализацию1
- Александр Баунов
- 4.04.2025, 11:27
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К напуганными скоростью мира избирателям обратился Трамп.
На вопрос о том, реакцией на что именно является приход Трампа к власти, теперь, после объявления мировой торговой войны, можно еще увереннее ответить, что на глобализацию. Сокращение расстояний и падение барьеров для вещей, денег, людей и (забытых Трампом) услуг, которое многим кажется недостаточным, другим, напротив, показалось избыточным, напугала часть людей в самых разных странах.
Язык, еда, привычные лица, звук слов и вид товаров вокруг, способы взаимодействия с миром, пульт управления им стали меняться для многих слишком быстро, люди не покидая родных мест начали утрачивать чувство дома, даже если не утрачивали источник дохода и работу — а некоторые теряли и это, во всяком случае старые, привычные, запланированные наперед формы заработка.
К напуганными скоростью мира избирателям обратился Трамп, и обещал поставить все на место. Отсюда такая концентрация на истории — от ретроспективного «снова», а не просто «великой» (какой Америка в общем-то являлась и на момент запуска нынешней революции) и борьбы с искажением истории, и на географии — в виде сокращения пространства, переживаемого как свое, замыкания в границах, поиск не общего, а русского, американского и прочего мира.
Александр Баунов, Telegram