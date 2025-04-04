Белоруска заверила на видео, что тратит на еду «20 долларов в месяц» 2 4.04.2025, 11:32

К чистоте эксперимента возникли вопросы.

В TikTok завирусило видео с очередным финансовым экспериментом. Пользовательница irina_60_k заверила подписчиков, что умудряется тратить на еду всего 20 долларов США в месяц (по ее подсчетам, это около 65,5 рубля). Видео с «отчетом» за март набрало уже более 333 тысяч просмотров и 1,5 тысячи комментариев, но к «чистоте» и методике эксперимента у многих зрителей возникли серьезные вопросы, пишет «Телеграф».

В ролике женщина продемонстрировала свои расчеты за март:

Начала месяц с остатком продуктов с февраля на сумму 31 рубль.

Купила в марте еще на 57,53 рубля.

Итого доступных продуктов было на 88,53 рубля.

К 1 апреля у нее осталось продуктов на 32 рубля.

Путем нехитрой математики (88,53 — 32 = 56,53 рубля) она вывела сумму, фактически потраченную за март — 56,53 рубля, что, по ее же пересчету, составило около 17 долларов США.

Учитывая, что потрачено даже меньше заявленных $20, автор заявила, что цель выполнена и даже удалось «сэкономить» 3 доллара.

В комментариях ожидаемо развернулась бурная дискуссия с изрядной долей скепсиса.

Прямые вопросы о реальности рациона:

«Простите, а что вы кушаете, можно посмотреть? Я один раз захожу в магазин и меньше 60-70 рублей потратить не получается»

«Вы бы лучше расписали все меню с ценами по дням: 56 рублей это около 1.8 руб/день. За эти деньги даже буханку хлеба не купишь»

Подозрения о «внешних источниках»:

«А работаете наверное поваром в школе или в больнице?»

«Я посмотрела, как она живет. Овощи растит сама, а сладости-вкусняшки дают дети, кофе угостил зять, поэтому так у нее и выходит»

Забота о здоровье:

«А потом какие расходы будут на аптеку?»

Ироничные «советы» по дальнейшей экономии:

«В мае у вас будет большая экономия, одуванчики появятся»

«И не только. Еще крапива,шнитт-лук, сныть, щавель»

«И воду можно экономить. В речке или фонтане мыться».

Стоит отметить, что в других роликах автор действительно показала много блюд из овощей, вероятно, со своей рассады, которые она себе ежедневно готовит.

Таким образом, учет остатков, возможное использование продуктов с собственного огорода и подарки от родственников, по мнению многих комментаторов, поставили под сомнение чистоту самого эксперимента и его применимость для среднего белоруса, не имеющего таких же «бонусов».

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