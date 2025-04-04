Британия и Франция обвинили Путина в срыве переговоров о прекращении огня 4.04.2025, 11:36

Главы МИД двух стран обратились с жестким заявлением к Кремлю.

Великобритания и Франция обвинили российского диктатора Владимира Путина в том, что он медлит с переговорами о прекращении огня, чтобы прекратить боевые действия в Украине.

Об этом сообщает The Washington Post.

По мнению главы МИД Великобритании Дэвида Лемми и главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, Россия фактически отклонила предложение США о полном и немедленном прекращении боевых действий в Украине сроком на 30 дней.

«Мы считаем, что Путин продолжает запутывать, продолжает тянуть время», - заявил Лемми.

Он считает, что в то время, как Путин должен был бы согласиться на прекращение огня, «он продолжает бомбить Украину. Это гражданское население. Это энергоснабжение. Мы видим тебя, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете».

В свою очередь Барро отметил, что Украина приняла условия прекращения огня три недели назад, и теперь Россия «должна дать ответ Соединенным Штатам».

«Россия постоянно меняет свою позицию, продолжая наносить удары по энергетической инфраструктуре, продолжая свои военные преступления», - сказал Барро.

По его словам, Россия должна дать четкий ответ на предложение США, это должно быть «да» или «нет».

Глава МИД Франции считает, что Россия не демонстрирует никаких намерений прекратить свою военную кампанию. Об этом свидетельствует и указ Путина о призыве 160 000 призывников на однолетнюю срочную военную службу.

Оба министра иностранных дел пообещали продолжать помогать развивать вооруженные силы Украины. Ведь это будет лучшей гарантией безопасности Украины с тех пор, как США сняли с повестки дня любую перспективу членства в НАТО.

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