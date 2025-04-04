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В Беларуси резко похолодает

  • 4.04.2025, 11:42
В Беларуси резко похолодает

Подробный прогноз погоды.

В субботу погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и холодная воздушная масса с севера Европы.

Ночью на севере, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). На севере Беларуси на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ветер северный, днем порывистый, местами, а на западе во многих районах сильный порывистый.

Ночью -2..+4°С, на юге местами +5..+7°С; максимальная днем +3..+9°С, на юго-востоке до +11°С.

В воскресенье 6 апреля — снег, мокрый снег, ночью и утром на юго-востоке страны с дождем. Местами прогнозируются сильные осадки, метель, налипание мокрого снега и слабый гололед.

Ночью -1..-7°С, в юго-восточных районах 0..+1°С; максимальная днем -2.. +4°С.

В понедельник местами по стране пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем на западе с дождем). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабая метель.

Ночью -1..-8°С, максимальная днем -1..+6°С.

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