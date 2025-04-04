ГУР раскрыло новые данные о капитанах и судах из теневого флота РФ 4.04.2025, 11:44

Капитаны владеют реальной информацией о владельцах теневых танкеров.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новую информацию о судах и их капитанах, которые задействованы в теневом флоте РФ, «питающем» вторжение в Украину.

«ГУР МО Украины публикует данные об 11 российских капитанах и 31 морском судне, которые участвуют в схемах обхода санкционных ограничений на торговлю российской нефтью», - говорится в сообщении.

Среди обнародованных лиц - капитаны танкеров, аффилированных с подсанкционной российской компанией «Совкомфлот», которые нарушают политику ограничения предельной цены на российскую нефть. В частности, это Иван Никифиров, капитан танкера KOTLAS, Константин Коваленко - танкер CORUS, Александр Перегудов - танкер CARUZO, Андрей Лемешко - капитан судна BERRA и другие.

Как объясняют разведчики, капитаны владеют реальной информацией о владельцах теневых танкеров, техническом состоянии судов, грузе и его стоимости, а также маршруте судна. Именно они принимают решение об отключении или манипуляции с навигационными системами кораблей, подделке данных о местонахождении судов, внесении ложных данных в маршрутные журналы, опасной перегрузке нефти между судами в море и применении других схем для обхода санкций.

Отмечается, что такие действия не только способствуют финансированию агрессивной войны против Украины, но и создают угрозу глобальной экологической катастрофы. В разделе «Морские суда» на портале War&Sanctions уже доступны данные о 782 судах и 100 капитанах.

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