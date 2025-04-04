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Чиновник НАТО: Иногда российское ядерное оружие в Беларуси есть

  • 4.04.2025, 11:56
Чиновник НАТО: Иногда российское ядерное оружие в Беларуси есть

Однако сейчас его вывезли из страны.

Сейчас в Беларуси российского ядерного оружия нет, но оно могло там находиться. Так высокопоставленный чиновник НАТО ответил на вопрос о размещении боеголовок на нашей территории.

«Мы постоянно видим сообщения об этом. Иногда в Беларуси действительно могло находиться российское ядерное оружие. Иногда явно там есть, иногда — нет. В настоящее время нет постоянного присутствия ядерного оружия из России», — приводит «Зеркало» его ответ.

Также он заявил, что Беларусь сыграла очень важную роль в начале российской агрессии против Украины и продолжает это делать сейчас, поддерживая близкие отношения с Россией. «Украинцы должны постоянно волноваться, что их может ожидать с белорусской территории. В более широком смысле мы наблюдаем за тем, как Россия может использовать вашу страну в своих целях. Там размещены войска, появляется ядерное оружие и «Орешник», — отметил чиновник НАТО. Но в целом, говорит он, непосредственно на военные действия это влияет не сильно.

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