В Мелитополе взорвался «Тигр» с «кадыровцами»
- 4.04.2025, 12:00
Минимум пять оккупантов погибли.
Главное управление разведки Минобороны заявило об уничтожении бронеавтомобиля «Тигр» с «кадыровцами» во временно оккупированном Мелитополе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram
«3 апреля на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль «Тигр» российских захватчиков. Внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения «Ахмат Восток».
Минимум пять оккупантов погибли.