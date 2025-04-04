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В Мелитополе взорвался «Тигр» с «кадыровцами»

  • 4.04.2025, 12:00
В Мелитополе взорвался «Тигр» с «кадыровцами»

Минимум пять оккупантов погибли.

Главное управление разведки Минобороны заявило об уничтожении бронеавтомобиля «Тигр» с «кадыровцами» во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram

«3 апреля на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль «Тигр» российских захватчиков. Внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения «Ахмат Восток».

Минимум пять оккупантов погибли.

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