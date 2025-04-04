закрыть
4 апреля 2025, пятница, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мелитополе взорвался вражеский бронеавтомобиль «Тигр» с «кадыровцами»

В Мелитополе взорвался вражеский бронеавтомобиль «Тигр» с «кадыровцами»

В бронеавтомобиле находился экипаж и десант оккупационного подразделения «Ахмат Восток».

Вчера, 3 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвался вражеский бронеавтомобиль «Тигр». Среди погибших «кадыровцы».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, в бронеавтомобиле находился экипаж и десант оккупационного подразделения «Ахмат Восток».

«Потери врага составили не менее пяти «кадыровцев», - пишет ГУР.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко