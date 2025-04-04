В Мелитополе взорвался вражеский бронеавтомобиль «Тигр» с «кадыровцами»
В бронеавтомобиле находился экипаж и десант оккупационного подразделения «Ахмат Восток».
Вчера, 3 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвался вражеский бронеавтомобиль «Тигр». Среди погибших «кадыровцы».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Как пишет ГУР, в бронеавтомобиле находился экипаж и десант оккупационного подразделения «Ахмат Восток».
«Потери врага составили не менее пяти «кадыровцев», - пишет ГУР.
Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.