В Мелитополе взорвался вражеский бронеавтомобиль «Тигр» с «кадыровцами»

В бронеавтомобиле находился экипаж и десант оккупационного подразделения «Ахмат Восток».

Вчера, 3 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвался вражеский бронеавтомобиль «Тигр». Среди погибших «кадыровцы».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, в бронеавтомобиле находился экипаж и десант оккупационного подразделения «Ахмат Восток».

«Потери врага составили не менее пяти «кадыровцев», - пишет ГУР.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

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