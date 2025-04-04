Врачи выяснили, чем болеет белорусская молодежь
- 4.04.2025, 12:10
Цифры могут шокировать.
О том, какие болезни чаще всего беспокоят молодых людей в Беларуси, рассказала во время мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню здоровья, главный врач 33-й городской студенческой поликлиники Елена Харькова. Ее слова передает БелТА.
По данным специалиста, более половины молодежи страдает от одного и того же типа недугов.
Так, в структуре жалоб самую большую долю – целых 52% – занимают болезни органов дыхания.
«На втором месте болезни костно-мышечной системы, на третьем – болезни глаз», – перечислила Елена Харькова.
Четвертую позицию занимают болезни мочеполовой системы.
При этом специалист отмечает, что молодежь постепенно становится здоровее. Харькова утверждает, что с каждым годом заболеваемость у студентов снижается на 6%.