Врачи выяснили, чем болеет белорусская молодежь 4.04.2025, 12:10

Цифры могут шокировать.

О том, какие болезни чаще всего беспокоят молодых людей в Беларуси, рассказала во время мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню здоровья, главный врач 33-й городской студенческой поликлиники Елена Харькова. Ее слова передает БелТА.

По данным специалиста, более половины молодежи страдает от одного и того же типа недугов.

Так, в структуре жалоб самую большую долю – целых 52% – занимают болезни органов дыхания.

«На втором месте болезни костно-мышечной системы, на третьем – болезни глаз», – перечислила Елена Харькова.

Четвертую позицию занимают болезни мочеполовой системы.

При этом специалист отмечает, что молодежь постепенно становится здоровее. Харькова утверждает, что с каждым годом заболеваемость у студентов снижается на 6%.

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