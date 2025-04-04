Советский танк получил вторую жизнь в Украине 2 4.04.2025, 12:08

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Т-64, несмотря на поставки западной техники, остается основной боевой единицей ВСУ.

Танк Т-64, созданный в СССР в период Холодной войны, стал новаторской боевой машиной, первой внедрившей композитную броню, автомат заряжания и передовое вооружение пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня Т-64 остается основной боевой единицей украинских танковых войск, несмотря на все трудности.

Разработка

Т-64 был спроектирован в начале 1960-х годов в Харьковском конструкторском бюро машиностроения (ХКБМ) под руководством Александра Морозова — выдающегося советского конструктора.

Одним из самых революционных систем Т-64 стала композитная броня, сочетавшая сталь и неметаллические материалы. Она обеспечивала лучшую защиту при меньшем весе, что стало значительным шагом вперед по сравнению с монолитной стальной броней предыдущих моделей.

Также Т-64 получил компактный и мощный 5-цилиндровый дизельный двигатель 5ТДФ, который позволил уменьшить габариты танка и улучшить его маневренность.

Еще одной важной инновацией стало 125-мм гладкоствольное орудие с автоматом заряжания. Т-64 стал первым танком в мире с такой системой. Это позволило уменьшить экипаж до трех человек, исключив заряжающего.

Ранние версии Т-64 страдали от частых поломок. Автомат заряжания часто давал сбои, а двигатель мог загореться. Эти проблемы были частично устранены в более поздних модификациях, но породили у советского командования сомнения, что привело к созданию более простого и дешевого Т-72.

Модификации

За время производства было выпущено множество модификаций Т-64, каждая из которых внедряла новые технологии.

Т-64А (Объект 434) — базовая версия с 125-мм орудием и композитной броней.

Т-64АК (Объект 446) — командирская версия с улучшенной связью и навигацией.

Т-64Б (Объект 447А, 1976 г.) — модернизированная версия с новым прицельным комплексом, возможностью стрелять управляемыми противотанковыми ракетами и усиленной броней.

Т-64БВ — оснащен динамической защитой (ДЗ) для противодействия кумулятивным снарядам.

Т-64БМ «Булат» — украинская модернизация с улучшенной системой управления огнем, новой динамической защитой и более мощным двигателем.

Рабочая лошадка Украины

После распада СССР большое количество Т-64 оказалось в Украине, поскольку их основное производство располагалось на ХКБМ в Харькове. Украина продолжила выпуск и модернизацию Т-64 на своем танковом заводе.

Несмотря на возраст, Т-64, особенно его модернизированная версия Т-64БМ «Булат», остается основным танком украинской армии в текущем конфликте.

Хотя западные танки более технологически продвинуты, Т-64, благодаря своим современным прицельным комплексам и тепловизорам, остается серьезной силой на поле боя.

Даже с учетом полученных от союзников и захваченных у противника танков, Украина продолжает активно использовать именно Т-64.

Украина значительно модернизировала Т-64, Т-64БМ «Булат» является тому ярким примером. Эти усовершенствованные машины продолжают службу в вооруженных силах Украины, доказывая свою актуальность, несмотря на возраст.

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