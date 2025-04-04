NBC: Трамп может отказаться от общения с Путиным 2 4.04.2025, 12:18

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До согласия России прекратить огонь в Украине.

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа рекомендовало ему не звонить президенту РФ Владимиру Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня в Украине, сообщили NBC источники в Белом доме. До этого Трамп заявлял, что планирует провести очередной телефонный разговор с Путиным на этой неделе. Однако представители администрации президента постарались убедить его в том, что на данный момент «звонок — не лучшая идея». По словам собеседников телеканала, новый телефонный разговор Трампа с Путиным пока не планируется.

После возвращения Трампа в Белый дом он дважды созванивался с Путиным — 12 февраля и 18 марта. Второй разговор был посвящен урегулированию военного конфликта в Украине. По его итогам Кремль сообщил, что Путин согласился на предложение Трампа на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В Киеве также поддержали инициативу, однако атаки продолжились с обеих сторон. 24 марта в Эр-Рияде прошли консультации США с Украиной и Россией. В Белом доме заявили, что стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море. Однако в Кремле уточнили, что это соглашение вступит в силу только после отмены ряда санкций, в том числе в отношении Россельзозбанка.

Позднее Путин заявил, что в Украине необходимо ввести внешнее управление, чтобы провести выборы президента, с которым Россия сможет подписать мирный договор. Это «взбесило» Трампа, который признался, что был «очень зол», услышав то, как Путин дискредитирует президента Украины Владимира Зеленского. Глава Белого дома обвинил Россию в затягивании мирных переговоров и пригрозил ввести новые санкции. «Если мы с Россией не сможем заключить сделку по прекращению кровопролития в Украине и если я подумаю, что это вина России, <…> я введу вторичные пошлины на всю нефть из России», — предупредил Трамп.

Сразу после этого в Вашингтон отправился один из ключевых переговорщиков Путина по Украине с США — глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Одновременно с этим источники в Москве сообщили Bloomberg, что Путин рассчитывает заключить с Трампом приемлемое соглашение по Украине. Но в то же время, по их словам, Россия готова продолжать войну, если переговоры провалятся. При этом собеседники агентства заверили, что Путин не обеспокоен угрозой Трампа ввести новые санкции против российской нефти.

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