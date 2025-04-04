Под Речицей обворовывали и сжигали дачи
- 4.04.2025, 12:21
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Вора удалось задержать.
Владельцы нескольких дач одного из садовых товариществ Речицкого района сообщили в милицию, что после внезапных пожаров на участках обнаруживали пропажу велосипеда, инструментов и различного инвентаря, рассказали в МВД.
Силовики задержали подозреваемого — это 36-летний житель Гомеля и одновременно сосед по даче погорельцев. Мужчина взламывал замки, проникал в чужие дома, забирал все более-менее ценное, а затем заметал следы путем поджога.
Общий ущерб составил свыше 50 тысяч рублей. Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцам.
Следователями возбуждено уголовное дело за кражу и умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.