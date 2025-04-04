Нам будет чему удивиться Владислав Иноземцев

4.04.2025, 12:33

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Действия Трампа способны спровоцировать серьезные потрясения в мировом масштабе.

Вчера в Вашингтоне президент Д.Трамп обнародовал, наконец, главный экономический документ последних месяцев – распоряжение о повышении импортных пошлин из разных стран. В нем оказалось 185 государств, а ставка тарифа составила от 10% (почти для всех стран Латинской Америки, а также Великобритании и Австралии) до 32-48% (для Китая и некоторых государств Юго-Восточной Азии). Эти пошлины были названы «ответными» и введены в дополнение к 10% пошлине, распространяющейся отныне на все страны.

I.

Почему этот шаг оказался решительнее, чем многие предполагали (еще в среду на бирже царило хорошее настроение, индексы росли, но сегодня – судя по фьючерсам, падающим на 3-5% – они сильно скорректируются)? На мой взгляд, основания для этого имеются: ситуация с торговым балансом и с государственным долгом выходит из-под контроля. Если в годы первого срока Д.Трампа ежемесячный дефицит внешней торговли составлял $44,7 млрд., то в январе 2025 г. он достиг... $131,4 млрд. Если в 2024 г. бюджетный дефицит остановился на цифре в $1,83 трлн., то в феврале 2025-го он подскочил до... $307 млрд., вдвое превысив среднемесячный уровень прошлого года. Д.Трамп прямо говорил вчера о «чрезвычайной ситуации» в экономике, и он прав.

«Ответные тарифы» пропорциональны масштабу катастрофы: в случае Вьетнама (пошлины в 46%) страна покупает у США в 10 раз меньше товаров, чем поставляет в Америку, а в случае Лаоса (48%) – даже в 20 раз. Подобных дисбалансов, вероятно, нет нигде в мире. Белый Дом, вероятно, хочет всякий раз сократить дефицит до более приемлемого уровня, но какие последствия это может иметь для самих США? В прошлом году импорт превысил $4,1 трлн., и при среднем новом тарифе в 10+18,8% можно собрать $1,2 трлн. пошлин – но это в теории. На деле многие производители решат перенаправить свои товары на другие рынки, да и спрос в Америке на них снизится. Думаю, что $600 млрд. в год будет большим успехом – при снижении импорта в 2026 г. до менее чем $3 трлн. Цены вырастут непропорционально: значительная часть розничной цены определяется прибылью торговых сетей, а доля импорта не достигает и 10% в общем объеме потребительских расходов. Максимально уровень инфляции может прибавить 2%, и то лишь как разовая девиация.

Но это не все негативные последствия. Скорее всего, фондовый рынок в этом году покажет отрицательную динамику, и потери на нем во много раз превысят выгоды от пошлин: только за сегодня, я думаю, они составят более $1 трлн. Растущая инфляция исключает любое снижение ставки ФРС, сейчас существенно сдерживающей экономику (останутся дорогими автокредиты и ипотека, людям будет сложнее обслуживать долги по кредиткам) – в итоге во 2-м квартале вероятен небольшой спад, который продолжится в 3-м, перейдя таким образом в мягкую рецессию (на это наложится и эффект сокращения экспорта из США, так как вчерашние меры, несомненно, вызовут ответы).

При этом я не думаю, что действия Д.Трампа способны спровоцировать серьезные потрясения в мировом масштабе. Сейчас не 1997 г., и США уже не являются importer of last resort. Оборот международной торговли в 2024 г. - $33 трлн., и даже если сократившийся на $1-1,2 трлн. импорт США не удастся ничем заместить, никакой катастрофой это не станет.

Владислав Иноземцев, Telegram

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