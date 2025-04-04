Белорусских дипломатов не пригласили на мероприятия в честь освобождения Бухенвальда

Белорусских дипломатов не пригласили на мероприятия в честь освобождения Бухенвальда2
- 4.04.2025, 12:34
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Из-за поддержки российской агрессии против Украины.
Руководство германского Фонда мемориальных комплексов «Бухенвальд» и «Миттельбау-Дора» не пригласило белорусских дипломатов участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения этих концентрационных лагерей.
Российская агрессия в Украине и ее поддержка со стороны Минска стала причиной, по которой официальных представителей двух стран перестали приглашать на знаковые международные мероприятия, в том числе связанные с памятью о Второй мировой войне.