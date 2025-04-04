Лукашенко снова угрожает спортсменам

Лукашенко снова угрожает спортсменам4
- 4.04.2025, 12:43
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Диктатор заявил, что бюджетные деньги «идут на любовниц».
Лукашенко принялся пугать спортсменов лишением финансирования. Об этом он заявил на совещании во Дворце Независимости.
Лукашенко поинтересовался, насколько строго контролируется распределение финансирования, выделяемого спортивным клубам и федерациям.
«Не проблема отследить, куда уходят эти деньги. Родных, близких и любовниц содержите за свой счет», — подчеркнул он.
Диктатор заявил, что государственная поддержка отрасли сохранится, но только при наличии прогресса.