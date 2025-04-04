Трамп уволил директора Агентства национальной безопасности 1 4.04.2025, 12:53

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Журналистам неизвестны причины кадровых перестановок.

Генерала Тимоти Хо уволили с постов директора Агентства национальной безопасности (АНБ) и главы Киберкомандования США, сообщили источники The Washington Post (WaPo) среди американских чиновников. По их словам, также была освобождена от должности гражданский заместитель генерала в АНБ Венди Нобл. Ее перевели на другую работу в Пентагоне. Исполняющим обязанности директора Агентства назначен генерал-лейтенант Уильям Хартманн, ранее занимавший должность замглавы Киберкомандования. Его замом стала Шейла Томас — исполнительный директор АНБ. Собеседники издания отметили, что им неизвестны причины этих кадровых решений.

За увольнение Хо, имеющего 30-летний стаж военной службы, выступала ультраправая активистка Лора Лумер, которая встречалась с президентом США Дональдом Трампом 2 апреля. Она призвала избавиться от директора АНБ и других сотрудников Совета национальной безопасности, которых сочла «нелояльными» главе государства. Лумер заявила WaPo, что Хо «выбрал» генерал Марк Милли, который был председателем Объединенного комитета начальников штабов в 2023 году и критиковал Трампа, называя его «фашистом». Из-за этого новый министр обороны Пит Хегсет лишил уже ушедшего в отставку генерала личной охраны и допуска к секретной информации. Сам Трамп в прошлом обвинял Милли в госизмене за телефонные разговоры с представителями военного командования Китая в последние недели его первого президентского срока.

«Таким образом, сегодня Хо был уволен вместе со своей протеже, любящей [экс-президента США от демократов Барака] Обаму, Венди Нобл», — резюмировала Лумер в X. Всего же должностей лишились не менее пяти ключевых сотрудников Совета национальной безопасности, отмечает издание.

Увольнение Хо произошло спустя несколько недель после визита основателя SpaceX, главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска в штаб-квартиру АНБ в рамках его работы по «сокращению и оптимизации федерального правительства». По словам осведомленных официальных лиц, встреча миллиардера и генерала прошла хорошо.

Демократ Джим Хаймс из Палаты представителей назвал Хо «честным и прямолинейным руководителем, который следовал закону и ставил национальную безопасность на первое место.

Генерал сыграл важную роль в руководстве «Малой группой по России» — объединения экспертов из Национальной разведки США и Киберкомандования, созданного с целью выявления и пресечения попыток вмешательства Москвы в промежуточные американские выборы 2018 года. По словам Джейсона Кикты, который в то время был ведущим планировщиком оборонительных операций в Киберкомандовании, Хо руководил наступательными операциями против российских троллей, раскрывал вредоносные шпионские программы и был инициатором миссии «Hunt Forward» по вытеснению российской разведки из правительственных сетей Восточной Европы.

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