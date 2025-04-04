Владелец усадьбы под Минском показал «порядок», который оставили гости 3 4.04.2025, 12:52

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И получил шквал критики.

Владелец дома под сдачу в Колодищах (под Минском) решил поднять вечный вопрос гостеприимства и ответственности, опубликовав видео с состоянием жилища после отъезда недавних постояльцев. Задав подписчикам, на первый взгляд, простой вопрос: «Как вы считаете, в нормальном состоянии гости передали дом или нет?», он спровоцировал бурную дискуссию (700+ комментариев), в которой ожидания арендаторов столкнулись с реальностью или претензиями хозяев. Или нет?

Об этом сообщает «Телеграф».

Автор видео показывает кухню и другие комнаты дома. При этом, что примечательно, никакого погрома нет. Видны немытые стаканы, тарелки, кастрюли в раковине и посудомойке, неубранная разделочная доска, смятая тряпка на столешнице и сиротливый жёлтый пакет с мусором на полу кухни. Кровати, судя по кадрам, заправлены, полотенца сложены. В целом — картина, знакомая многим после отъезда гостей, но далекая от сценариев «ужаса арендодателя», которыми нередко пугают в интернете.

Тем не менее даже такой, относительно умеренный, беспорядок вызвал у комментаторов шквал эмоций и полярных мнений.

Сторонники принципа «гости всегда правы» возмутились самой постановкой вопроса: «Серьезно? Люди на полном серьёзе пишут, что надо убрать? Они берут космические деньги за сдачу жилья, и я ещё должна всё убрать, прежде чем уйти? Самим не смешно?»

Они же уточнили об обязанностях заниматься уборкой: «Вы зарабатываете на сдаче жилья. Мало того что люди платят, так ещё и генеральную уборку должны после себя сделать? Должны клининг заказывать?».

Адепты базовой вежливости и порядка встали на сторону, как им показалось, упрекающей хозяйки: «Нет, конечно, это не нормально. Генеральная уборка за хозяевами, но за собой прибирать должен каждый».

Кто-то вовсе выдал манифест порядочного гостя: «Заправить постель, помыть посуду — я считаю, что это база. Как минимум, мусор сложить в пакет, а не оставлять на столешницах».

Прагматики и просто удивлённые не увидели проблемы: «Нормально, а что не так?».

«В идеальном состоянии! Ничего не разбито, дом целый! Мне, например, приятнее думать, что посуду помыл клинер, чем пьяные люди просто пропустят под струей воды», — пояснила свои предпочтения другая пользовательница.

Очень многие в принципе попытались понять мотив хозяина: «Тогда зачем вы сняли это видео?».

На претензии и недоумение сам автор видео ответил в комментариях, пояснив свои, как он утверждает, «минимальные просьбы»: «Мы не просим идеальный порядок, кровати мы просим не застилать, посуду мы просим просто составлять на кухне, мусор собирать в мусорные мешки и не более того». А видео опубликовано просто чтобы узнать мнение подписчиков.

Несмотря на разъяснения рантье, сам факт публикации видео с риторическим вопросом и демонстрацией даже такого «беспорядка» вызвал у многих ощущение скрытого упрёка в адрес гостей. Ролик лишний раз подтвердил: вопрос о том, в каком состоянии нужно оставлять арендованное жильё, за которое заплачены деньги, и где проходит грань между «нормальным использованием» и «свинством», остается для белорусов крайне болезненным.

Возможно, хозяин и не имел в виду ничего плохого, а просто ловил хайп и просмотры, но эффект получился резонансным.

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