Путин приставил ФСБ контролировать генералов 4.04.2025, 13:02

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The Economist рассказал, чего боится Кремль.

Российский диктатор Владимир Путин по нескольким причинам не доверяет своим генералам и послал ФСБ шпионить за ними.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину генерал ФСБ Сергей Беседа отвечал за информирование Путина о продвижении войск. Однако после провала операции «Киев за три дня» он снова всплыл, и на этот раз на переговорах в Саудовской Аравии.

Издание «The Economist» в своем материале объяснило, почему шпионы ездят на переговоры. Сначала журналисты рассказали, что Беседа был одним из руководителей Пятой службы ФСБ, созданной в 1990-х годах для шпионажа за бывшими республиками СССР. Его информация привела к ошибочному ожиданию Путина, что Украина сдастся.

Когда вместо гарантированных встреч с цветами украинцы вступили в войну с оккупантами, появились сообщения об аресте Беседы. Однако, 24 марта Беседа, который ныне занимает пост советника главы ФСБ, сидел за столом переговоров в Саудовской Аравии напротив Майкла Уолтца, советника США по нацбезопасности, и вел переговоры о возможном прекращении огня.

Об этом сообщает «УНИАН».

Важная роль служб безопасности в переговорах несет два послания, утверждает Андрей Солдатов , эксперт по разведке, живущий в изгнании. Во-первых, Путин рассматривает переговоры как этап своей военной операции, а не путь к окончанию войны. Во-вторых, шпионы были реабилитированы: вторжение теперь представляется как успех.

Кроме того, как отметило издание, армия оккупантов противостоит не только ВСУ, но и службам безопасности собственной страны. По словам Солдатова, военная контрразведка ФСБ следит за ВС РФ. Ее задача — сдерживать влияние популярных генералов и предотвращать политическую самоорганизацию. «Масштаб чисток напоминает советскую эпоху», — констатировало издание.

Журналисты отметили, что Путин не доверяет своей армии и чтобы подстегнуть её он разрешил тогдашнему главе частной военной компании «Вагнер” Евгению Пригожина критиковать главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова и тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу.

При этом, как обратило внимание издание, пригожинский мятеж в июле 2023 года, вызвал сочувствие у некоторых офицеров, а армия не сделала ничего, чтобы остановить его. После ликвидации Пригожина несколько генералов исчезли из виду, а Иван Попов, популярный командир, критиковавший путинскую войну, был понижен в должности.

Издание отметило, что самое главное — медиаресурсы, которые Пригожин использовал для независимой критики, были взяты под контроль. Их аудитория насчитывала примерно 13 млн человек. Игорь Стрелков, военный блогер, открыто критикующий Путина, был арестован, а другие приглушили свое инакомыслие.

В материале говорится, что через несколько месяцев ФСБ начала чистку армии и министерства обороны, в результате чего Шойгу, близкий союзник Путина, был переведен на другую должность. Трое его бывших заместителей и около 30 сотрудников были арестованы. По словам Михаила Комина из Центра анализа европейской политики со штаб-квартирой в Вашингтоне, целью было как перераспределить денежные потоки, связанные с министерством, так и разрушить «клан» связей Шойгу в правительстве.

Его преемник Андрей Белоусов не принадлежит ни к одному клану. Через месяц после назначения он встретился с военными блогерами и рекомендовал направлять свои проблемы ему. Ему разрешили выбрать только одного из своих заместителей, рассказал Комин, добавив, что двух других назначил Путин. Одна из них — племянница российского диктатора.

Издание добавило, что помимо этого были арестованы три генерала, в том числе Вадим Шамарин, заместитель начальника Генерального штаба, и Попов, которого перед этим понизили в должности.

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