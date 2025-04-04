В Крыму заметили северокорейские пушки 4.04.2025, 13:22

СМИ допускают возможную переброску войск.

В Крыму были замечены северокорейские артиллерийские установки, которые перебрасывают российские захватчики. Это вызывает опасения, что эти системы могут быть развернуты на территории Украины.

Об этом сообщает «РБК Украина».

В частности, 26 марта в сети появилось видео, на котором несколько северокорейских тяжелых артиллерийских установок «Коксан» транспортируют по железной дороге в северную часть Крыма. Эти 170-мм пушки сыграли важную роль в наступлении РФ в Курской области из-за большого радиуса поражения. Украина смогла уничтожить пять пушек «Коксан» с помощью беспилотников, однако известно, что КНДР передала России 200 таких установок.

До сих пор северокорейские войска участвовали в боевых действиях только в Курской области. Но авторы издания предполагают, что это может измениться. «Документально подтвержденное присутствие артиллерийских комплексов “Коксан” на украинской территории является предвестником политически значимой эскалации, то есть вероятного быстрого боевого развертывания северокорейских сухопутных войск в Украине», — говорится в материале.

Пушки «Коксан» имеют радиус поражения до 40 км, но при использовании ракетных снарядов могут стрелять на расстояние до 60 км. Журналисты предполагают, что если россияне разместят северокорейские пушки на юге Украины, это может угрожать Херсону и Запорожью.

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