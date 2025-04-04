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Цены на топливо в Беларуси снова пошли вверх

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  • 4.04.2025, 13:28
Цены на топливо в Беларуси снова пошли вверх

И это еще не конец.

В Беларуси снова меняется цена топлива на АЗС, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Так, с 5 апреля плата за классические виды горючего вырастет на две копейки.

Получается, за литр различного топлива придется отдать следующие суммы:

АИ-92-К5-Евро – Br2,42

АИ-95-К5-Евро – Br2,52

АИ-98-К5-Евро – Br2,74

ДТ – Br2,52.

Напомним, ранее «Белнефтехим» сообщал про поэтапное увеличение цен на 16 копеек за литр с шагом по 2 копейки в неделю.

Подобную практику намерены проводить в течение восьми недель. Первое повышение было 15 марта, второе – 22-го числа, третье – 29-го.

Как пояснили в концерне, специалисты проанализировали рынки нефти и нефтепродуктов в соседних государствах, на основе этого и было принято такое решение.

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