Цены на топливо в Беларуси снова пошли вверх

Цены на топливо в Беларуси снова пошли вверх1
- 4.04.2025, 13:28
И это еще не конец.
В Беларуси снова меняется цена топлива на АЗС, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
Так, с 5 апреля плата за классические виды горючего вырастет на две копейки.
Получается, за литр различного топлива придется отдать следующие суммы:
АИ-92-К5-Евро – Br2,42
АИ-95-К5-Евро – Br2,52
АИ-98-К5-Евро – Br2,74
ДТ – Br2,52.
Напомним, ранее «Белнефтехим» сообщал про поэтапное увеличение цен на 16 копеек за литр с шагом по 2 копейки в неделю.
Подобную практику намерены проводить в течение восьми недель. Первое повышение было 15 марта, второе – 22-го числа, третье – 29-го.
Как пояснили в концерне, специалисты проанализировали рынки нефти и нефтепродуктов в соседних государствах, на основе этого и было принято такое решение.