Назван вид животных, чей язык имеет поразительное сходство с человеческим 1 4.04.2025, 13:36

Невероятное совпадение удивило ученых.

В новом исследовании ученые прослушали крики бонобо и обнаружили поразительные сходства с нашим собственным языком: коммуникация приматов использует нетривиальную составляющую, что довольно невероятно и удивило ученых.

Об этом пишет IFLScience.

По словам ученых из Цюрихского и Гарвардского университета, улюлюканье и свист бонобо могут показаться простыми и дикими криками, но более внимательное прослушивание их коммуникации показывает, что взаимодействие приматов на самом деле имеет больше структурных сходств с человеческим языком, чем считалось ранее.

Отметим, что бонобо — самые голосистые из высших приматов, использующие различные высокочастотные крики для общения с собратьями. Некоторые из этих вокализаций представлены громкими свистами и улюлюканьем, тогда как другие представляют собой тихие «пики» и хрюканья — они предназначены для более интимных моментов. Вид может быть очень похож по форме и размеру на шимпанзе, но их крики на октаву выше, чем крики шимпанзе.

В ходе нового исследования ученые изучили коммуникацию диких бонобо и обнаружили, что крики этих приматов невероятно сложны. Более того, результаты указывают на то, что вокализации имеют много общих ключевых особенностей, схожих с человеческим языком.

В общей сложности ученые проанализировали 700 записей вокализаций бонобо и обнаружили более трехсот контекстуальных особенностей. Как и человеческий язык, вокализации бонобо демонстрируют композиционность, то есть они объединяют конечный набор типов звуков в значимые структуры.

По словам исследователей, в лингвистике композиционность представлена двумя видами:

тривиальная;

нетривиальная.

В тривиальной композиционности каждое слово в сочетании сохраняет свое независимое значение, а общее значение — это просто сумма его частей. В то же время нетривиальная композиционность работает по-другому: одно слово изменяет другое таким образом, что меняет его значение.

Авторы исследования отмечают, что именно второй тип композиционности — то, что придает человеческому языку гибкость и сложность. Теперь ученые считают, что бонобо, похоже, освоили этот тип композиционности. Сотни записей показали, что крики бонобо объединяют разные звуки в четыре композиционные структуры, три из которых демонстрируют нетривиальную композиционность.

К слову, бонобо — ближайшие родственники человека, ныне живущие на планете. Предыдущие исследования показывают, что нас с бонобо и шимпанзе разделяют около 98,8% ДНК.

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