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Армия РФ понесла большие потери на островах Днепра под Херсоном

  • 4.04.2025, 13:38
Армия РФ понесла большие потери на островах Днепра под Херсоном

Украинские партизаны раскрыли подробности.

Войска РФ находятся в критическом состоянии

Оккупанты из 80-й отдельной мотострелковой бригады жалуются на то, что командование страны-агрессора России «стирает» личный состав в штурмах на островах Днепра в Херсонской области.

Как сообщили в АТЕШ, командование требует, чтобы оккупанты отправлялись на штурмы островов и закреплялись там любой ценой. Однако последние такие атаки закончились провалом.

«По сообщениям наших людей из 3-го батальона 80-й бригады, потери при последних штурмах в районе острова Голубов Лиман составили 26 - «200» и более 20 - ранены», - говорится в сообщении.

Из-за таких результатов российские солдаты массово не хотят выполнять приказы. Их не готовят к штурмам, не оказывают никакой поддержки, раненым не оказывают надлежащей и своевременной помощи, а погибших не забирают с поля боя.

«Наши агенты, внедренные в российские подразделения, продолжают фиксировать и передавать данные о критическом состоянии войск оккупантов», - добавили в АТЕШ.

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