Армия РФ понесла большие потери на островах Днепра под Херсоном
- 4.04.2025, 13:38
Украинские партизаны раскрыли подробности.
Войска РФ находятся в критическом состоянии
Оккупанты из 80-й отдельной мотострелковой бригады жалуются на то, что командование страны-агрессора России «стирает» личный состав в штурмах на островах Днепра в Херсонской области.
Как сообщили в АТЕШ, командование требует, чтобы оккупанты отправлялись на штурмы островов и закреплялись там любой ценой. Однако последние такие атаки закончились провалом.
«По сообщениям наших людей из 3-го батальона 80-й бригады, потери при последних штурмах в районе острова Голубов Лиман составили 26 - «200» и более 20 - ранены», - говорится в сообщении.
Из-за таких результатов российские солдаты массово не хотят выполнять приказы. Их не готовят к штурмам, не оказывают никакой поддержки, раненым не оказывают надлежащей и своевременной помощи, а погибших не забирают с поля боя.
«Наши агенты, внедренные в российские подразделения, продолжают фиксировать и передавать данные о критическом состоянии войск оккупантов», - добавили в АТЕШ.