Армия РФ понесла большие потери на островах Днепра под Херсоном 4.04.2025, 13:38

Украинские партизаны раскрыли подробности.

Войска РФ находятся в критическом состоянии

Оккупанты из 80-й отдельной мотострелковой бригады жалуются на то, что командование страны-агрессора России «стирает» личный состав в штурмах на островах Днепра в Херсонской области.

Как сообщили в АТЕШ, командование требует, чтобы оккупанты отправлялись на штурмы островов и закреплялись там любой ценой. Однако последние такие атаки закончились провалом.

«По сообщениям наших людей из 3-го батальона 80-й бригады, потери при последних штурмах в районе острова Голубов Лиман составили 26 - «200» и более 20 - ранены», - говорится в сообщении.

Из-за таких результатов российские солдаты массово не хотят выполнять приказы. Их не готовят к штурмам, не оказывают никакой поддержки, раненым не оказывают надлежащей и своевременной помощи, а погибших не забирают с поля боя.

«Наши агенты, внедренные в российские подразделения, продолжают фиксировать и передавать данные о критическом состоянии войск оккупантов», - добавили в АТЕШ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com