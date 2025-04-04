Дороги в Беларуси начнут поливать рассолом 1 4.04.2025, 13:41

Когда и зачем.

К экспериментам на белорусских дорогах не привыкать. То строители придумают способ укладки полотна, то сами дорожники решат покрывать трассы новой противогололедной смесью.

Очередное предложение поступило из научно-исследовательского института «БелдорНИИ», пишет БелТА.

Традиционно дороги зимой обрабатываются песчано-соляной смесью.

Однако в последнее время изучается вопрос применения жидких противогололедных материалов, рассказал директор «БелдорНИИ» Виталий Пилатов.

«Они [рассолы. – Прим.] могут снизить количество используемой соли, минимизировать воздействие на окружающую среду и продлить срок службы дорожных покрытий», – отметил специалист.

Кроме того, жидкие материалы способны быстрее реагировать, обеспечивают более равномерное распределение на поверхности. А еще у них лучшее сцепление с дорожным полотном, что уменьшает необходимость повторной обработки.

Также сейчас ведутся исследования по использованию инновационных жидких составов с экологически безопасными добавками.

По словам Виталия Пилатова, такие материалы призваны повысить безопасность дорожного движения даже в экстремальном холоде.

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