Дороги в Беларуси начнут поливать рассолом

Дороги в Беларуси начнут поливать рассолом1
- 4.04.2025, 13:41
Когда и зачем.
К экспериментам на белорусских дорогах не привыкать. То строители придумают способ укладки полотна, то сами дорожники решат покрывать трассы новой противогололедной смесью.
Очередное предложение поступило из научно-исследовательского института «БелдорНИИ», пишет БелТА.
Традиционно дороги зимой обрабатываются песчано-соляной смесью.
Однако в последнее время изучается вопрос применения жидких противогололедных материалов, рассказал директор «БелдорНИИ» Виталий Пилатов.
«Они [рассолы. – Прим.] могут снизить количество используемой соли, минимизировать воздействие на окружающую среду и продлить срок службы дорожных покрытий», – отметил специалист.
Кроме того, жидкие материалы способны быстрее реагировать, обеспечивают более равномерное распределение на поверхности. А еще у них лучшее сцепление с дорожным полотном, что уменьшает необходимость повторной обработки.
Также сейчас ведутся исследования по использованию инновационных жидких составов с экологически безопасными добавками.
По словам Виталия Пилатова, такие материалы призваны повысить безопасность дорожного движения даже в экстремальном холоде.