Строительство новых жилых домов в России рухнуло на 24% 4.04.2025, 13:43

Названа главная причина.

Застройщики отреагировали на сокращение спроса на квартиры после обвала ипотечного кредитования уменьшением предложения. Они откладывают ввод построенных домов и запускают меньше новых проектов, пишет The Moscow Times.

В марте, по данным Дом.РФ, начато строительство 3,6 млн кв. м, а в первом квартале – 8,1 млн – обе цифры почти на четверть (24%) меньше проектов, чем годом ранее. Особенно глубокий провал в Москве и Подмосковье, где запуски снизились вдвое (−51%). Почти половина (48,4%) многоквартирных домов в России в первом квартале были введены с нарушением первоначальных сроков – это максимум за четыре года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ). Последний раз больше было в начале 2020 г., когда вводам помешали антиковидные ограничения.

Увеличился и срок опозданий: в январе-марте средний перенос фактического срока ввода дома или передачи квартир дольщикам составил 6,9 месяца – на 23% больше, чем в IV квартале, подсчитал ЕРЗ.РФ.

Запуск проектов уменьшился в половине (43 из 86) регионов, где ведется жилищное строительство, причем наиболее заметно — в топ-10 по строительству жилья (в основном за счет столичной агломерации).

Застройщики заняли выжидательную позицию, объясняют аналитики Дом.РФ: на фоне высокой ключевой ставки, запретительных рыночных ставок по ипотеке и невысокого спроса компании откладывают старт новых проектов. Своевременному вводу жилья мешают также перебои с поставками зарубежных материалов и оборудования, смены поставщиков и генподрядчиков, проблемы с финансированием, добавляет управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. Сказывается и нехватка рабочих на стройках, отмечает Антон Тренин из рейтингового агентства АКРА.

Но главная проблема – это упавший спрос и дорогое финансирование. По данным «Дом.РФ», в прошлом году продажи новостроек в России сократились на 22% до 26,7 млн кв м. После повышения ключевой ставки до 21%, отмены самой массовой безадресной ипотеки с господдержкой и ужесточения условий по остальным льготным программам выдачи ипотеки упали вдвое, что ударило по спросу. Первичный рынок недвижимости вошел в фазу полноценного охлаждения, писала в конце прошлого года аналитик Промсвязьбанка Лаура Кузнецова. Даже при нормальных темпах строительства застройщики намеренно откладывают сдачу объектов, если план продаж выполнен лишь на 50–60%, так как после ввода дома средств с эскроу-счетов не хватит даже на погашение кредитов, отмечает управляющий партнер девелопера Unikey Айгуль Юсупова. Она называет переносы сроков вынужденной мерой: застройщики балансируют на грани рентабельности из-за падения спроса и повышения ключевой ставки.

По данным Дом.РФ, по итогам февраля было распродано более половины (52%) жилья, которое планируется ввести в этом году и 27% того, что планируется построить в следующем. Аналитики Дом.РФ называли нормальным отношение распроданности к стройготовности 70-85%, в феврале оно было 74%.

Застройщики ограничивают вывод новых проектов в условиях пониженного спроса, писала Кузнецова. Это помогает избежать навеса предложения при снижении спроса, а часть текущих запусков может быть связана с нецелесообразностью остановки отдельных проектов и необходимостью возврата понесенных расходов, объяснял Центробанк.

В сложившихся обстоятельствах целесообразно было бы поддержать девелоперов, предоставив им субсидирование новых проектов в рамках механизма проектного финансирования, призывают аналитики Дом.РФ. На этот год запас прочности у застройщиков есть за счет распроданного жилья, а вот дальше все будет зависеть от процентных ставок, считает инвестбанкир Евгений Коган. Если ключевая ставка снизится, спрос восстановится и рынок сбалансируется с меньшим числом новостроек, полагает он, но если ставки останутся такими же высокими продолжительное время, жилищной сфере потребуется поддержка государства.

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