Лукашенко боится, что в народе его ненавидят?13
- 4.04.2025, 13:50
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В Беларуси запускают масштабное «социсследование».
Масштабное социологическое исследование проведут в Беларуси с 4 по 21 апреля 2025 года. Для опроса людей привлекут БГЭУ и сайт меркаванне.бел. Об этом заявил 4 апреля директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров, пишет «Зеркало».
Социсследование проводится по решению премьер-министра Александра Турчина — в рамках «подготовки концепции программы социально-экономического развития страны».
«Данное исследование позволит комплексно проанализировать актуальные социальные, экономические и политические запросы белорусов, выявить ключевые опасения, стремления и ориентиры общества. Его цель — изучить динамику общественного мнения, факторы, формирующие ожидания граждан, а также возможные сценарии их трансформации», — заявил Макаров.
Непосредственно опрос будет проведен с 4 по 16 апреля 2025 года.