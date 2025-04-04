В Польше завершается регистрация кандидатов на президентские выборы 4.04.2025, 13:53

На данный момент в перечне претендентов значатся 15 человек.

Сегодня, 4 апреля, истекает срок подачи документов для регистрации кандидатов в президенты Польши на майских выборах. До 16:00 избирательные штабы должны предоставить в Государственную избирательную комиссию (PKW) не менее 100 тысяч подписей в поддержку своих кандидатов — только после проверки этих подписей можно будет говорить о включении в официальный список, передает «Польское радио».

На данный момент в перечне претендентов значатся 15 человек. В последний день список пополнили трое новых кандидатов: бывший евродепутат и бывший министр казначейства в правительстве «Права и справедливости» Давид Яджкевич, представитель партии «Нормальная страна» Вислав Левицки и лидер «Движения восстановления Польши» Ромуальд Староселец.

Однако подача документов не означает автоматическую регистрацию. PKW обязана проверить подлинность и достаточность подписей. Например, кандидат от движения «Благосостояние и мир» Мацей Мацяк уже получил отказ из-за недостаточного числа действительных подписей.

На сегодняшний день в качестве официальных кандидатов, допущенных к участию в выборах 18 мая, зарегистрированы:

Рафал Тшасковски (Гражданская коалиция),

Кароль Навроцки (Право и справедливость),

Шимон Холовня (Третьий путь),

Славомир Менцен (Конфедерация),

Магдалена Бейат (Левые),

Адриан Зандберг (Вместе),

Гжегож Браун (Конфедерация Короны Польской),

Марек Вох (Беспартийные самоуправленцы),

Йоанна Сенышин (Демократические левые),

Артур Бартшевич (независимый экономист).

Всего, по данным PKW, было подано 44 уведомления о создании избирательных комитетов. Некоторые претенденты ещё могут успеть пройти регистрацию в оставшиеся часы.

Польша вступает в решающую фазу избирательной кампании — имена тех, кто окончательно поборется за пост президента страны, станут известны уже в ближайшие дни.

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