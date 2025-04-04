Бывший глава МИ-6 рассказал о слабых местах Путина 4.04.2025, 15:11

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Ричард Дирлав считает, что чем дольше идет война, тем слабее становится Путин.

У союзников Украины все еще есть средства, чтобы удержать страну на ногах. Зато поддержка России со стороны Китая, сколь бы важной она ни была, не является полным страхованием для ее режима, передает telegraph.co.uk.

Способность Украины наносить удары по критически важным целям далеко в глубине России не позволила россиянам накопить достаточное количество сил для совершения стратегического прорыва, отмечает Ричард Дирлав, бывший глава британской разведки МИ-6.

Однако, когда Дональд Трамп после печально известной ссоры между Белым домом и Владимиром Зеленским ненадолго прекратил обмен разведданными, влияние на поле боя было почти мгновенным, и россияне быстро перешли к отвоеванию территории в ходе Курской наступательной операции.

В то же время, Дирлав называет Украину марионеткой в руках администрации Трампа — отсюда и ужасное соглашение о добыче полезных ископаемых.

«Россией нельзя манипулировать таким образом. Пока нет никаких доказательств того, что Путин считает, что ему тоже нужно прекращение огня — хотя реальность, что это произойдет, может быть ближе, чем он осознает», — пишет Дирлав.

У Путина нет никаких мотивов соглашаться на прекращение огня, и сказать Трампу «да, возможно» означает неопределенную серию задержек — если только что-то существенно не изменится. Такие изменения могут произойти изнутри России или под давлением США.

Уязвимыми местами Путина в России является его собственное лидерство и его отношения с клептократией, состояние экономики и боеспособность армии. Абсолютная власть также означает абсолютную ответственность, и трудно избежать вывода, что война подрывает базу власти Путина, добавляет бывший глава британской разведки.

«Военный потенциал России достигнет пика в этом году, после чего, по обоснованному прогнозу, он постепенно, но заметно пойдет на спад — меньше живой силы, меньше боеприпасов, меньше бронетехники, а значит, меньше мотивации воевать», — считает Дирлав.

Способность Трампа оказывать давление основывается на двух вариантах: усилить военную поддержку украинцев по мере того, как Россия приближается к своему военному переломному моменту, или ужесточить санкции, особенно вторичные санкции против стран, поддерживающих экономику России, покупая ее нефть и газ.

Ни один из вариантов не даст результата, отвечающего нетерпению Трампа достичь прекращения огня и приостановить катастрофическое количество жертв и смертей на поле боя. Однако вторичные санкции, которые бы ударили, в частности, по Китаю, являются мощным, хотя и медленным оружием.

«Пока нет быстрого способа заставить Путина согласиться на какую-то линию разграничения, которая бы отрезала де-факто территориальные достижения, которых он уже достиг. Он все еще хочет гораздо больше», — пишет Дирлав.

Пороком Путина является его историческая одержимость быть новым царем всех россиян. В этом лежит основа его собственной гибели. Трамп должен понять и принять свою ответственность перед свободным миром и не продавать Украину Путину ради быстрой сделки — до того, как его настигнет судьба самого Путина, подытожил бывший глава британской разведки.

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