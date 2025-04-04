Классический внедорожник Ford вернули в производство в новом формате 1 4.04.2025, 14:00

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Изготовят всего 10 таких уникальных авто.

Ford Bronco 1966 года вернули на рынок. Классический внедорожник превратили в электромобиль.

Об оригинальном проекте рассказали на сайте Carscoops.

Реставрацию и необычный тюнинг Ford Bronco первого поколения выполняет американская компания Icon, которая специализируется на доработке винтажных авто. Всего изготовят всего 10 таких внедорожников стоимостью 449 000 долларов.

Рамный Ford Bronco оснастили двумя электромоторами (по одному на ось), которые суммарно развивают 500 л. с. и 600 Н∙м, то есть электрокар мощнее нового Ford Bronco Raptor. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с.

Батарея емкостью 105 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 320 км, а ее быстрая зарядка на 80% занимает до часа. Кроме того, установили усиленные мосты с блокировками дифференциалов, современную подвеску от Reiger и дисковые тормоза Brembo на всех колесах.

Внешне отреставрированный электромобиль Ford Bronco мало чем отличается от оригинальной модели 1966 года. Классическим остался и салон внедорожника, однако там все же улучшили отделку и установили между передними сиденьями современный сенсорный дисплей.

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