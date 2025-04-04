Китай вводит зеркальные пошлины на весь импорт из США

Китай вводит зеркальные пошлины на весь импорт из США3
- 4.04.2025, 14:04
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С 10 апреля.
Китай вводит 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов Америки с 10 апреля.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальное информационное агентство Синьхуа.
Таким образом Китай ответил на новые тарифы, выполняя обещание нанести удар после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины и усилил торговую войну.
Власти Китая заявили, что начнут расследование в отношении медицинских рентгеновских трубок, импортируемых из США и Индии, и прекратят импорт продуктов птицеводства двух американских компаний.
Президент США Дональд Трамп 3 апреля ввел 34-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году. Таким образом общий объем новых пошлин достигнет 54%.
Китайские экспортеры, как и экспортеры из других стран, столкнутся с 10% базовым тарифом (как частью нового 34% сбора) почти на все товары, поставляемые в США, уже с субботы, 5 апреля. Более высокие пошлины вступят в силу с 9 апреля.
Третьего апреля Китай призвал Соединенные Штаты немедленно отменить свои последние тарифы и пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах для всех торговых партнеров США по всему миру.