Президент Германии вручил премию мира 103-летней Марго Фридлендер 4.04.2025, 14:11

Марго Фридлендер

Она пережила Холокост и неустанно борется за демократию.

Специальную Вестфальскую премию мира вручил Марго Фридлендер президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу, 4 апреля, в Мюнстере. Награждение состоялось в рамках так называемой Вестфальской мирной конференции, на которой обсуждаются актуальные проблемы и выступают видные ораторы, передает DW.

Марго Фридлендер родилась в Берлине в 1921 году. Почти все ее близкие и родные погибли в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Сама она, пережив Холокост, после войны вместе с мужем, тоже свидетелем Холокоста, уехала в США, где прожила долгие годы. После смерти супруга Марго вернулась в родной Берлин.

Марго Фридлендер известна своей работой, направленной на сохранение исторической памяти о преступлениях и жертвах времен национал-социализма. Сохранить память о пережитом и передать свой жизненный опыт молодым поколениям — ее миссия.

Вручая премию, Франк-Вальтер Штайнмайер отметил «приверженность человеческому взаимодействию» лауреатки. «Вы не только помогаете нам помнить, — сказал он. - Вы делаете для нас очевидным то, как Германия в 1933 году оказалась в пропасти».

Обычно международная Вестфальская премия мира вручается раз в два года. В прошлом году наградили президента Франции Эммануэля Макрона. И следующая регулярная церемония состоится в 2026 году. Фридлендер вручили особую, специальную премию — вне очереди. Денежный эквивалент награды — 25 тысяч евро.

Международная Вестфальская премия мира была учреждена в 1998 году в память о Вестфальском мирном договоре, заключенном в Мюнстере и Оснабрюке после разрушительной Тридцатилетней войны. Награду присуждает Экономическое общество Вестфалии и Липпе (WWL). Ею удостаивают людей, организации или государства, которые внесли особый вклад в европейскую интеграцию.

Ранее Вестфальской премией мира были награждены, в частности, первый президент Чехии Вацлав Гавел, бывшие канцлеры ФРГ Гельмут Коль и Гельмут Шмидт, экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, экипаж МКС, король Иордании Абдалла II, а также три страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва. В 2024 году премию вручили президенту Франции Эмманюэлю Макрону — за «неустанные усилия по сдерживанию конфликта в начале российского вторжения в Украину».

Вестфальская мирная конференция впервые состоялась в 2023 году. Поводом тогда стало 275-летие Вестфальского мира, который, по мнению историков, лег в основу фундамента европейского сообщества государств.

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