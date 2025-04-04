В Минске задержаны муж с женой, заявившие о таинственном квартиранте 4.04.2025, 14:16

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Стали известны подробности необычной истории.

Силовики задержали семью минчан, а те заявили о таинственном квартиранте. Подробности сообщили в Следственном комитете агентству «Минск-Новости».

Так, еще в январе в лесном массиве рядом с деревней Абрицкая Слобода в Минском районе милиционеры с поличным поймали супругов, 36-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. При себе у минчан нашли около 300 граммов особо опасного психотропа и еще 200 граммов опасного растительного вещества.

Но задержанные супруги свою вину стали отрицать, заявляя, что наркотики они перемещали за бесплатную дозу, которую им якобы пообещал знакомый из России, который периодически жил у них в квартире, помогая платить коммуналку.

Мол, именно этот таинственный квартирант и сказал им забрать наркотики из тайника в лесу, что они и сделали, после чего были задержаны. Однако дома при обыске у них нашли принадлежности для фасовки психотропов: электронные весы, изоленту разных цветов. А в телефоне минчанки было еще много фото с местами закладок-тайников. По этим фото еще 13 свертков с 60 граммами психотропа были изъяты.

- Установить личность таинственного иностранца и подтвердить факт его проживания в квартире у обвиняемой не удалось, - прокомментировали в СК.

При этом было доказано, что супруги занимались сбытом наркотиков. Ранее они уже имели проблемы с законом. В 2024-м женщину за хранение наркотиков приговаривали к двум годам ограничения свободы, а мужчину - к четырем годам домашней химии.

Сейчас им инкриминируют незаконные с целью сбыта приобретение и хранение наркотических средств группой лиц в крупном размере (ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Беларуси).

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