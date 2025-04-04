Российский «Автоваз» может полностью остановить конвейер

Российский «Автоваз» может полностью остановить конвейер2
- 4.04.2025, 14:18
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Из-за обвала продаж машин.
В российском автогиганте «АвтоВАЗ» на фоне обвального падения продаж продукции (в марте сбыт машин сократился на треть) и заполнения складов начали думать о возможной приостановке работы завода в Тольятти, сообщает Mash. Сотрудников предприятия уже негласно предупредили об «отпуске» в мае.
Кроме того, по данным канала, из-за падения продаж и сложностей с выполнением плана руководство собирается урезать сотрудникам премии. При этом на фоне снижения объёмов производства уже отменены дополнительные смены, приносившие доход бравшим переработки сотрудникам. Однако об уменьшении зарплат, как и о сокращении штата, пока речи нет.
В самой компании, впрочем, отрицают планы по сворачиванию производства и замедлению сборочных линий и заявляют о «финансовой устойчивости» предприятия.
Несмотря на это, «АвтоВАЗ» продолжает демонстрировать падение основных экономических показателей. В марте продажи Lada обвалилась на 33% к тому же периоду прошлого года, до 28 699 машин, сообщили ранее в пресс-службе компании. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснял такие показатели высокой ставкой Центробанка (21%), удорожанием кредитов и «почти полумиллионными стоками» иностранных авто, которые завезли в страну в 2024 году, а также «другими неблагоприятными факторами». Он считает, что улучшить ситуацию может государственная поддержка компании и обеспечение массовых закупок продукции в такси, в котором власти хотят разрешить использовать только отечественные машины.
Также в феврале Соколов сообщил, что на складах компании скопилось 100 тысяч нераспроданных машин при норме 60 тысяч. До этого, в сентябре 2024 года, он оценивал совокупный долг компании более чем в 100 млрд рублей.