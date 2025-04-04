В Минске появятся новые проездные на общественный транспорт 1 4.04.2025, 14:27

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В чем их особенность?

С 10 апреля в Минске дорожает проезд в общественном транспорте. Согласно решению Мингорисполкома, опубликованному на Национальном правовом портале, цены на талончики, жетоны и проездные билеты будут повышены.

Разовая поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае обойдется в 95 копеек, что на 10 копеек дороже предыдущей цены. Аналогичная цена и для провоза ручной клади.

Проезд в метро также подорожает на 10 копеек и составит ровно 1 рубль. Эта цена также распространяется на провоз ручной клади в подземке.

«Кроме того, с 10 апреля будет введен новый вид проездного — туристический (на 1 сутки и на 3 суток). Им можно будет неограниченное количество раз пользоваться общественным транспортом, включая метро. Такое нововведение оценят гости нашей столицы», — сообщили в Минском городском исполнительном комитете.

В решении Минского городского исполнительного комитета указаны и цены на новые виды проездных билетов. Суточный проездной на все виды наземного транспорта и метро обойдется в 4,81 рубля. Туристический проездной на трое суток будет стоить 14,43 рубля. Под сутками понимается период времени с 0 до 24 часов.

Отмечается, что туристический проездной необходимо будет использовать не позднее чем через 30 дней с даты его продажи. Пассажир может самостоятельно выбрать даты, на которые ему нужен туристический проездной.

То есть, если вы, например, ожидаете гостей, которые приезжают в Минск, то приобрести для них туристический проездной можно будет заранее, естественно зная точную дату их визита в столицу.

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