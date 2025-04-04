«Я не тороплюсь в рай! – Но я водитель болида!» 4.04.2025, 14:23

Белорусы рассказали о своих необычных поездках в такси.

Как часто с вами случаются трэшовые – или, наоборот, позитивные – истории в такси? Белорусы, живущие в разных странах и городах, рассказали CityDog.io, что приключалось с ними в поездках: и скорость, и криминал, и кино, и откровения.

Кристина, Грузия: «Я не тороплюсь в рай!» – «А я по-другому ездить не умею!»

– В Грузии в такси со мной случается много историй, и большинство, к сожалению, негативные. Например, я никогда не беру тариф «Эконом»: во-первых, у них сзади нет ремней безопасности, а во-вторых, автомобили могут быть просто ужасные. Однажды пришлось вызвать «Эконом», и машина была настолько проржавевшая, что я видела дорогу сквозь дырочки в ее днище…

Недавно мы с ребенком взяли такси, «Комфорт плюс». Таксист включил на полную громкость новости на грузинском, у меня начала болеть голова, и я вежливо попросила сделать потише. Таксист спрашивает: «Ты откуда?» Я говорю, что из Беларуси, на что он мне отвечает: «Ты тут не хозяйка», резко сворачивает на обочину, начинает хамить и говорит, что дальше никуда нас не повезет. Поорал на меня с ребенком и высадил непонятно где.

Или еще история: мы с подругой были на горе, вызвали «Комфорт», и приехал водитель с ногой в гипсе. Когда мы спускались по серпантину, он мчал со всей дури и нарушал все мыслимые и немыслимые законы. Было очень страшно.

Местные таксисты очень быстро гоняют за рулем. Недавно на вызов приехал ну очень пожилой мужчина, который агрессивно водил. Я говорю ему: «Я не тороплюсь в рай, что же вы как Шумахер?» А он в ответ: «А я водитель болида, да-да, по-другому ездить не умею».

Многие курят прямо в машине: спрашивают, можно ли покурить, а если я прошу не курить, начинают специально везти по длинному маршруту, чтобы я опоздала. Но самое распространенное – это неуместный подкат, когда водители начинают просить номер телефона и приглашать тебя на вино.

Дмитрий, Молдова: «Водитель выдал шестиэтажный мат, а потом спокойно завел беседу о жаркой погоде»

– Было это прошлым летом. Ко мне в гости приехал друг из Португалии, мы решили выбраться в центр города и вызвали «Яндекс» – в Молдове это крупнейший оператор, и у него самое удобное приложение.

Приехал «Приус», за рулем был молдаванин лет за 50, все как надо – с усами, говорил на русском, но с акцентом. С нами был вежлив и приветлив.

Мы проехали до первого кругового перекрестка, и тут нашу машину кто-то подрезал. Водитель открыл окно, высунулся в него наполовину, выдал шестиэтажный мат из смеси русского и румынского языков, очень громко и эмоционально. После этого вернулся на свое рабочее место и спокойно продолжил поездку. Более того, как ни в чем не бывало решил завести беседу о жаркой погоде.

Доехали мы быстро, но, как говорится, осадочек остался.

Полина, Польша: «Водитель пошутил, что я не доеду до места назначения, но шутку я не оценила»

– Я стараюсь пользоваться такси как можно меньше. Дело в том, что три года назад было очень много историй с изнасилованиями в варшавских такси. Полиция усилила проверки, несколько преступников посадили, вроде стало потише – но все равно не хотелось стать частью статистики.

Тогда я ездила редко и соблюдала все стандарты безопасности: друзья провожали меня до машины, а уже из салона я присылала им маршрут следования. И все равно находились отдельные водители с, так сказать, южной горячей кровью, которые пытались со мной познакомиться, требовали номер телефона, предлагали «просто дружить» (чего?!), а когда я им отказывала, лепили мне низкий рейтинг.

С другой стороны, была и очень хорошая история. Я забыла расплатиться наличкой, то есть просто вышла из такси, и водитель Bolt бежал за мной под дождем, как в кино, прося оплатить поездку. Мне было ужасно стыдно, я очень извинялась, но этот пупсик поставил мне пять звезд. Он подправил мне карму, и с тех пор мой рейтинг начал повышаться.

Недавно, к сожалению, случилась просто вопиющая история. Водитель Uber был очень нервный, рассказывал, что в день пьет по 9 таблеток успокоительных, но не вспомнил их название. А потом вообще пошутил, что я не доеду до места назначения и он увезет меня туда, куда захочет. Я шутку не оценила, вышла из такси при первой же возможности и отправила на него жалобу.

Хорошо, что в Варшаве транспорт ходит вполне прилично и у меня есть на него проездной.

Воля, Чэхія: «Кіроўца праехаў мужу па назе заднім колам – і нават гэтага не заўважыў»

– Мы з мужам і малым дзіцем паехалі ў Варшаву. Аднойчы выклікалі таксоўку, і чамусьці наш кіроўца стаў пасярод дарогі, перагарадзіўшы праезд усім. Я села на задняе сядзенне, муж усталеўваў дзіцячае крэсла побач са мной… і раптам кіроўца пачаў ехаць. І праехаў мужу па назе заднім колам.

Муж напужаўся, раззлаваўся на кіроўцу, пачаў пытацца: «Што ж вы робіце?!» Мы неяк гэта хуценька ўладкавалі і паехалі. Кіроўца спрабаваў патлумачыць, што быў на нервах і пачаў ехаць, каб вызваліць праезд, на якім ен нягегла запаркаваўся. З усей яго гаворкі вынікала, што ен не зразумеў, што нарабіў – наехаў на нагу кліенту! Мы яму тады патлумачылі, гэта ж на самой справе пазбаўленне правоў.

Неяк у выніку мы даехалі, кіроўца нават выбачыўся, але досвед такі сабе. Самае сумнае, што на наступны дзень з намі адбылася амаль тая ж сітуацыя. Кіроўца не глядзіць у задняе люстэрка і пачынае ехаць. На гэты раз мы, ужо навучаныя, пачалі крычаць і пазбеглі другога наезду на чалавечую нагу.

Настя, Беларусь: «Умрите лучше от голода, но никогда не покупайте ничего в кулинарии!»

И напоследок несколькими зарисовками с CityDog.io поделилась Настя, которая собирает диалоги с таксистами уже много лет. Все эти мини-истории приключились в Минске.

Водительница такси громко кричит в свой телефон: «Дорога-а-ая, с Крещением тебя, со святой водой тебя, со всем святым, что есть в твоей жизни! И мужа своего, нехристя, поздравь! Да и покрестите вы его уже наконец, а то в ад же попадет, хотя... Он уже в аду в семье-то твоей, бугага!..» Поздравила, молодец.

«Нет, нет, не на Ленина поворот и не на Комсомольской, а дальше за КГБ направо, и остановитесь чуть выше, рядом с Революционной». Произнесла все эти названия в одном предложении и подумала: «Бл*».

Еду в такси с водителем, который полгода работал в гипере грузчиком. Рассказывает занимательные истории о том, как они стирали даты срока хранения с молочных продуктов, а также: «Умрите лучше от голода, падайте в голодный обморок, но никогда, никогда не покупайте ничего в кулинарии!»

Таксист сказал, что я глупая женщина и не шарю в настоящих чувствах и настоящей любви. Соглашусь с ним, пожалуй. Но все же в следующий раз попрошу выключить «Радио Рокс».

Еду, значится, заехала в магаз, снова офигела от цен. Возвращаюсь, смотрю – таксист книженцию читает. Ну, читает и читает. Едем дальше. На каждом светофоре он ее хватал и жадно впитывал. Заинтересовалась. На выходе из такси таки глянула на название: «Тайны беларускай гiсторыi: ВКЛ».

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