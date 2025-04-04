«Экономику лихорадит»: у Путина отреагировали на пошлины Трампа 1 4.04.2025, 14:26

3,298

Песков заговорил о последствиях.

Россия не попала под действие жестких пошлин, которые объявил президент США Дональд Трамп, поскольку в настоящее время между Москвой и Вашингтоном нет торговых отношений. Такое заявление в комментарии росСМИ сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Россия по понятным причинам в этот список не попала, потому что у нас торговля в осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами. По сути, сейчас торговых и экономических отношений нет», - сказал Песков.

По его словам, России не будут на руку последствия от введения Трампом пошлин, поскольку ее тоже касаются финансовые потрясения на мировой арене.

«Мы видим, что мировая экономика на эти решения реагирует весьма эмоционально, мы видим высокий уровень турбулентности на международных ранках. Сейчас мировую экономику лихорадит. Мы слышим весьма неблагоприятные прогнозы. При таком штурме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики», - добавил Песков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com