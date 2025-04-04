Она утонула Эль Мюрид

4.04.2025, 14:30

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Так что теперь — всех циников в кандалы?

В РФ осудили риелторку, которая советовала женщинам выходить замуж за «героев СВО" и покупать квартиры на «гробовые».

Блогерку, которая взяла интервью у нее, судили по той же статье о «возбуждении ненависти и вражды».

История достаточно банальная - некая риэлтерша, хихикая, весьма цинично порекомендовала выходить замуж за военных из зоны СВО, а после того, как «муж» сгинет, получить положенные гробовые и приходить к ней за квартирой.

Немного странно, что именно за эту тетку ухватились и показательно ее распяли. Обычный бизнес на крови и на войне, который всегда возникает в таких ситуациях. А цинизм - это вообще не статья. У нас вон как-то высокий руководитель не менее цинично хихикнул, произнося фразу «Она утонула», так что теперь - всех циников в кандалы? Так кандалов столько нет, разве что Китай пришлет.

Такие люди не появляются ниоткуда - их создает сама среда. Если власть формирует обстановку всеобщего цинизма, злобы, ненависти - всего самого отвратительного, что может быть у человека - то логично ожидать, что такие люди появятся.

Разложение культурных кодов идет с самого верха, распространяясь как гниль по стволу. Ну, и что вы хотите получить «на выходе» при таких подходах? Что заказывали - то вам и принесли.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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