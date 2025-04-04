Рубио: Россия в течение недель должна решить, готова ли она к миру 4 4.04.2025, 14:38

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Марко Рубио

Вашингтон ждет решение Москвы.

Российская Федерация (РФ) в течение ближайших недель должна принять решение о том, готова ли она к завершению полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио во время пресс-конференции после встречи министров стран НАТО.

По словам Рубио, глава Белого дома Дональд Трамп желает завершить войну как можно раньше. В то же время это возможно реализовать на допустимых для обеих сторон условиях.

«И мы сейчас в процессе нахождения этих условий, и мы скоро будем знать через недели, не месяцы, готова ли Россия к миру. Если да, то мы можем закончить войну, нужно проталкивать наше предложение», - добавил он.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон должен знать решение Москвы. Украина же, в свою очередь, продемонстрировала готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров, в связи с чем Россия также обязана уже вскоре принять решение о том, готова ли она к миру.

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