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Конфликт со стрельбой вспыхнул между оккупантами в захваченных Великих Копанях

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  • 4.04.2025, 15:11
  • 2,472
Конфликт со стрельбой вспыхнул между оккупантами в захваченных Великих Копанях

«Разборки» российских военных показали на видео.

На оккупированной части Херсонщины российские военные напали на военную полицию армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами конфликта опубликована в соцсетях. На записи видно, как несколько оккупантов подъехали к продуктовому магазину на мотоциклах и, применяя оружие, положили на асфальт других российских военных, которые якобы были из военной полиции.

Судя по вывеске и названию магазина, можно предположить, что конфликт произошел в оккупированных Великих Копанях.

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