В Беларуси собрались узаконить «отжим» пенсий у некоторых категорий населения 4.04.2025, 14:42

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Что с этими планами?

Чиновники собираются ввести изменения по пенсиям и взносам в Фонд соцзащиты населения. Соответствующий законопроект 2 апреля в первом чтении утвердил парламент. Им среди прочего предусмотрены новшества для индивидуальных предпринимателей и тех, кто работает на налоге на профдоход. От некоторых правок, которые хотели внести, в итоге отказались, пишет «Зеркало».

А какая ситуация с пенсионными изменениями для заключенных, которые также ранее собирались ввести этим документом?

Новшество по пенсиям заключенных и узаконивание «отжима» денег на оплату питания и ЖКУ

Как ранее рассказывало «Зеркало», чиновники хотят перечислять пенсии заключенных не на личный счет каждого из них, как это происходит сейчас, а просто «в исправительное учреждение».

Для этого также намерены ввести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс. «Выплата пенсий осужденным (кроме несовершеннолетних) осуществляется органами, назначающими и выплачивающими пенсию, путем перечисления причитающихся сумм пенсий в исправительное учреждение по месту отбывания наказания», — указано в законопроекте.

При этом чиновники хотят прописать, что из пенсий находящихся в местах лишения свободы могут удерживать средства на возмещение стоимости питания, коммунальных услуг, средств личной гигиены, одежды и обуви (кроме стоимости специального питания, специальной одежды, специальной обуви и других необходимых средств индивидуальной защиты).

По факту это делают и сейчас, на это ранее обращали внимание правозащитники. Речь о том, чтобы узаконить эту схему.

Что известно о судьбе этих правок?

Чиновники не акцентируют внимание на этих предлагаемых изменениях. К примеру, в Минтруда не рассказывали про них, ни когда появился законопроект, ни когда его утвердил в первом чтении парламент 2 апреля.

На сайте парламенте указано, что изменения по пенсиям тех, кто находится в заключении, намерены ввести.

«При помещении пенсионера в места лишения свободы назначенную ему пенсию будут перечислять в исправительное учреждение по месту отбывания наказания в полном объеме, — отмечает на сайте Палаты представителей. — Все необходимые удержания из пенсии (в том числе стоимость содержания), будут напрямую осуществляться исправительному учреждению (сегодня пенсионные органы удерживают стоимость содержания и в исправительное учреждение перечисляется 10% пенсии)».

Дальше законопроект должны рассмотреть во втором чтении в парламенте. Если депутаты его одобрят, то он пойдет в «совет республики», а после этого — на стол Александра Лукашенко.

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