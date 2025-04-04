Белорус ехал из Литвы с «кладом» из 10 золотых монет 2 4.04.2025, 14:53

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Таможенники все же их обнаружили.

Белорус возвращался из Литвы, а с собой у него было 10 золотых монет стоимостью около 35 000 рублей, причем семь из них сделаны больше 100 лет назад. Таможенники все же их обнаружили, рассказывают в Таможенном комитете.

Сообщается, что мужчина ехал на Mercedes через пункт пропуска «Каменный лог». Выбрал красный коридор, потому что подал декларацию на свой автомобиль, сказал, что других товаров для декларирования не везет. Но при осмотре таможенники нашли монеты в его личных вещах.

— Эксперт из Таможенной лаборатории, исследовав товар, вынес заключение, что монеты различных номиналов производства Италии, Норвегии, США, Канады, Российской Империи, Австрийских Нидерландов в своем составе содержат более 90% золота. Семь из них созданы более 100 лет назад и относятся к культурным ценностям.

В отношении мужчины начаты административные процессы по части 2 статьи 15.1 и части 4 статьи 15.5 КоАП.

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