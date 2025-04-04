Спасать «Почту России» от банкротства решили за счет россиян 4.04.2025, 15:01

Из-за санкций и прекращения части международного сообщения «Почта» получила огромный убыток.

Правительство РФ готовится спасать терпящую третий год подряд убытки «Почту России» за счет россиян. Ежегодно национальный почтовый оператор сможет получать около 5 млрд руб., которые бюджет соберет в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.

По его словам, это станет возможно благодаря тому, что в 2025 году штрафы были повышены в 1,5 раза, а размер скидки на их оплату в льготный период снижен с 50 до 25%.

Планируется, что дополнительные средства «Почта России» направит на «модернизацию отделений почтовой связи» в небольших населенных пунктах, отметил Качанов. В общей сложности за счет такой схемы можно будет ремонтировать почти 1 тыс. отделений ежегодно, однако денег не хватит, чтобы выполнить программу модернизации «в полном объеме», подчеркнул замминистра. В связи с этим Минцифры обсуждает с регионами возможность предоставления «максимальных» льгот «Почте России», которая сможет направить сэкономленные средства на ремонт оставшихся отделений. Речь идет в том числе о льготном выделении земельных участков, аренде по сниженной ставке и проч. При этом «Почта России» сама будет определять, какие отделения требуют ремонта, добавил Качанов.

До этого Минцифры запросило на ремонт всех почтовых отделений в 2025–2030 годах 104,9 млрд руб. «Минфин, к сожалению, не поддержал это допфинансирование. И в итоге мы вынуждены были просто из нашей базы переставить хотя бы минимальный объем бюджетных средств — 500 млн руб.», — отметил Качанов. Этих денег хватит на ремонт лишь 105 почтовых отделений, при этом модернизации требуют более 22 тыс.

В декабре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у «Почты России» скопились крупные долги из-за отсутствия должной стратегии развития, и раскритиковала главу Минцифры Максута Шадаева, который курирует компанию. Гендиректор «Почты» Михаил Волков говорил, что 55% транспорта почтового оператора находится «за сроками полезного использования», а 89% IT-инфраструктуры — «дышит на ладан».

В 2022 году из-за санкций и прекращения части международного сообщения «Почта» получила чистый убыток в 30,3 млрд руб., в 2023-м — в 7,2 млрд, а по итогам прошлого года — в 20,5 млрд. «Почта России» остается под давлением внеоперационных факторов, таких как внешние санкционные ограничения и стоимость обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ. Проценты к уплате по кредитам в 2024 году выросли до 16,7 млрд руб.», — отмечали в госкомпании.

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