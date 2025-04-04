Рубио заверил ЕС, что США не пойдут на уступки Путину 2 4.04.2025, 15:16

Красные линии Украины и Европы не будут нарушены.

США не собираются идти на такие уступки российскому диктатору Владимиру Путину во время переговоров по завершению войны, которые пересекли бы красные линии, прочерченные Украиной и Европой. Вашингтон также остается верным принципу «ничего об Украине без Украины», а в переговорном процессе планирует учитывать интересы как украинцев, так и европейцев.

По крайней мере, в этом заверил европейских партнеров Соединенных Штатов госсекретарь США Марко Рубио, находясь в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Уверения Рубио, услышанные представителями стран-союзниц США, подтвердила Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет Newsweek.

В ходе общения с журналистами Каллас рассказала, что Рубио в ходе дискуссий с европейскими союзниками по НАТО заверил их, что США не пойдут на уступки Путину, которые будут пересекать красные линии Украины и Европы.

«Было подчеркнуто, что ничего об Украине без Украины, и, конечно, Украина и Европа должны соглашаться на то, что обсуждается, потому что все это происходит в Европе. Итак, да, он дал нам заверения в этом», – рассказала Каллас журналистам в пятницу утром, отвечая на вопрос, звучали ли такие заверения из уст госсекретаря США.

В Newsweek добавили, что направили соответствующий запрос о комментарии в Госдепартамент США, однако на момент публикации новости еще не получили ответа.

Позиция «ничего об Украине без Украины» – неизменное требование официального Киева. Украинские чиновники постоянно отмечают, что никому не удастся принимать решение о будущем Украины без ее участия. Европейские союзники исповедуют такой же принцип, до прихода в Белый дом новой администрации президента Дональда Трампа об этом же говорили и в Вашингтоне.

Между тем сам Трамп назвал прекращение войны России против Украины неотложным приоритетом своей администрации. США, в его представлении, в этом процессе должны занимать позицию посредника, в частности в заключении соглашения о временном прекращении огня, которое, надеется американский президент, станет шагом на пути к мирному соглашению.

Впрочем, союзников США в Европе, а также саму Украину смущает демонстративная чрезмерная симпатия, которую Трамп постоянно демонстрирует по отношению к российскому диктатору. Это вызвало опасения, что действующая администрация президента США может пойти на неприемлемые уступки России ради скорейшего прекращения войны.

«Находясь в Брюсселе, Рубио пытался заверить американских союзников в том, что США остаются преданными альянсу НАТО, несмотря на предыдущие предложения Трампа о том, что он готов выйти из этого оборонного блока. Но Рубио предупредил, что постоянная американская поддержка зависит от того, что все союзники увеличат свои расходы на оборону для разрешения растущих вызовов на континенте», – пишет издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com