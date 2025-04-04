Белорус подарил сыну квартиру, участок с домом и Mercedes-Benz— но пришла прокуратура 4.04.2025, 15:40

И усмотрела в этом «вред интересам государства».

Житель Могилевского района после проверки налоговой подарил часть своего имущества сыну. Но иску прокурора сделку отменили — ее признали ничтожной. Об этом сообщает прокуратура Могилевской области.

Как сообщается, прокуратура Могилевского района в интересах государства предъявила в суд исковое заявление к местному предпринимателю. В нем она просила признать сделку по отчуждению недвижимости и транспорта ничтожной.

Этому предшествовала проверка налоговой — мужчине за несколько лет доначислили к доплате налоги на прибыль от предпринимательской деятельности. В общей сложности вышло больше 49 тысяч рублей.

«Ответчик, будучи достоверно осведомленным о проведении в отношении него проверки ИМНС, еще в период ее проведения совершил отчуждение квартиры в Могилеве, дома с земельным участком в Могилевском районе и микроавтобуса Mercedes-Benz, — сообщает прокуратура. — Названное имущество он подарил своему сыну. Данные действия он совершил с целью сокрытия принадлежащего ему имущества от возможного обращения на него взыскания».

Суд в итоге признал сделку ничтожной, то есть ее отменили. «Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано либо опротестовано в апелляционном порядке», — уточняет прокуратура.

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