Ввод иностранных войск в Украину: СМИ узнали о важных переговорах в Киеве 4.04.2025, 15:43

Запланирована встреча иностранных делегаций с президентом Владимиром Зеленским.

В Киеве в пятницу, 4 апреля, начались встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента.

Переговоры будут проходить на уровне начальников военных штабов, сообщает «Суспильне» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Уточняется, что с французской стороны делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхард, с британской - адмирал Энтони Радакин. В течение дня они проведут ряд встреч с украинскими военными.

Также на сегодня запланирована их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель их визита - обсудить возможность размещения в Украине иностранного контингента.

Подробности визита делегаций Парижа и Лондона в Киев

Начальники генштабов ВС Франции и Британии собираются встретиться в Киеве в пятницу для разработки планов создания миротворческих сил Коалиции желающих, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«В определенный момент возникнет потребность в военной возможности или заверениях, когда бы не был достигнут мир. И это причина, почему наши начальники штабов армий будут сегодня в Киеве, чтобы продвигать эту работу», - заявил Барро в Брюсселе, сообщает Independent.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в свою очередь в ходе выступления в Брюсселе перед встречей глав МИД стран-членов НАТО отметил, что президент России Владимир Путин должен принять предложенное прекращение огня с Украиной сейчас, но он «продолжает медлить».

Ламми добавил, что в четверг было важно услышать от госсекретаря США Марко Рубио, что американцы остаются преданными НАТО.

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