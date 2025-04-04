«Всегда покупаем доллары. Мы же белорусы» 1 4.04.2025, 15:56

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Senior-разработчик рассказал, как выглядит его бюджет.

Сколько нужно денег, чтобы спокойно жить в Беларуси с семьей, не отказывая себе в базовых вещах, но и не разбрасываясь? Сеньор-разработчик из областного центра Сергей, который работает в IT четыре года и старается devby.io, на что уходит семейный бюджет, как мы планируем траты и почему даже при хорошей зарплате важно уметь откладывать:

— Сразу отмечу — мы живем в собственной квартире, поэтому тратимся только на квартплату и интернет. В месяц выходит около 250 рублей. Я живу с женой, у нас есть ребенок.

Семейный бюджет — чувствительная тема. Скажу только, что живем по принципу «мои деньги — общие деньги, деньги жены — ее личные». Я не лезу в ее расходы, но отмечу, что она экономный человек. «На глаз» — ее личные расходы около 600 рублей.

Мы стараемся откладывать как можно больше денег на темное время. Мы же белорусы!

А сейчас к расходам.

Еда

Я люблю готовить сам — это сильно отвлекает от работы и позволяет немного отдохнуть. То есть, если у меня созвон или просто перерыв, я включаю YouTube на планшете и что-нибудь нарезаю. Если звонок сложный, YouTube не включаю.

Позавчера готовил плов с говядиной, сегодня буду крутить роллы. Иногда, после того как завозим ребенка в школу, заезжаем в местную университетскую столовую. Сбалансированное питание — примерно за 13 рублей с пары.

В итоге на продукты и столовую уходит около 700 рублей в месяц — думаю, это самая большая статья расходов.

Подписки

Я из тех «олдов», кто не пользуется подписками. У меня хороший OLED-телевизор, и есть время качать с торрентов тяжелые фильмы в максимальном качестве. Сейчас выходит куча переизданий фильмов в 4K, о которых я раньше даже не слышал — смотрим их массово. А просмотренные ранее старые фильмы в хорошем качестве раскрываются совершенно по-новому.

Это немного оффтоп. В общем, сейчас — 0 рублей на подписки, но в будущем, скорее всего, оформлю YouTube Premium: рекламы стало слишком много.

Развлечения

В зал я не хожу, а у жены на спорт уходит около 150 рублей. Каждые выходные встречаемся с друзьями. Можем посидеть дома — посмотреть фильм, выпить чего-нибудь, поиграть в настолки. Бывает, выходим в город. Думаю, это обходится примерно в 400 рублей в месяц.

На витамины и БАДы уходит еще 400 рублей в месяц. На занятия для ребенка уходит ещё 400 рублей.

Одежда

Себе одежду я не покупаю — у меня есть набор, который со мной уже несколько лет, и этого вполне достаточно. Если что-то и приобретаю, то только в путешествиях. До сих пор ношу кроссовки, купленные в 2019 году. Кроссовок у меня много — я не аскет, просто обувь тоже редко меняю, как видно. На одежду для жены и ребенка уходит около 150 рублей в месяц.

Рассрочки

В декабре 2024 года впервые в жизни взял что-то в рассрочку. Нужен был новый робот-пылесос, а доллар сильно рос. Думал, что из-за курса так будет выгоднее. В итоге проиграл в деньгах, но роботом доволен. Платеж — 350 рублей в месяц.

Еще оформлял карту «Альфа 100 дней». По ней выходит 500 рублей в месяц, но эти средства дальше мы просто тратим.

Мы недавно купили довольно дорогую машину. Опять же, хотели выиграть на курсовой разнице. Взял карту на 5000 рублей, чтобы оплатить КАСКО и прочие мелочи, связанные с покупкой. Не получилось — доллар потом упал.

Прочие расходы

Никогда толком не считал, сколько мы тратим в месяц, хотя иногда пытался — чтобы с зарплаты купить как можно больше валюты, а остальное оставить на жизнь (как и большинство белорусов).

Кажется, тратим около 400 рублей. В основном, деньги уходят на что-то спонтанное: жена увидела, понравилось, купила и так далее. Сумма, конечно, больше, но я предпочитаю продолжать себя обманывать.

Крупные расходы в 2024 году:

Обновил ПК на стыке 2023−2024 года — вложил 2000 долларов, пока без новой видеокарты (верю, что найду время для игр и тогда докуплю).

Новый телефон — 1000 долларов; менять не планирую, техникой не увлекаюсь.

Операция родственнику — 800 долларов.

Две поездки в отпуск за год — около 5000 евро (в 2024 году вышло даже больше).

Купил жене машину — 37 000 долларов.

Итого

Если отбросить все «экстра» и оставить только рутину — еду, коммуналку, здоровье, расходы на ребенка, одежду, развлечения и текущие рассрочки — на семью из трех человек мы тратим около 3450 рублей в месяц.

Мы оба осознаем, что для разработчиков это все может скоро закончиться. Придется искать новую профессию. Если повезет — получится быстро, а если нет, то, чтобы не оказаться на дне, нужно заранее откладывать.

Сказал человек, который вбухал 37 тысяч долларов в машину — но это действительно было то, чего давно хотела жена.

Сейчас мы живем обычной жизнью, не разбрасываясь деньгами (по крайней мере, на мой взгляд) и стараясь максимально откладывать.

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