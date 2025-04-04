Трампономика 2.0 1 Юлия Самаева, ZN.UA

4.04.2025, 16:03

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Закаляться давно пора.

Дональд Трамп расширил увеличенные пошлины на весь Земной шар, включая острова, где живут только пингвины. Объявленные Белым домом таможенные тарифы превысили все самые смелые ожидания и посеяли понятное беспокойство. Мир готовится к глобальной рецессии, но паниковать рано.

Резкое изменение курса

Объяснение методологии установления тарифов от администрации Трампа принципиально смещает акцент в мотивах тарифной войны США. Основная ее цель теперь — сместить существующие торговые балансы в пользу Штатов. Страны, которые имели положительное сальдо торговли с США (то есть продавали им больше, чем покупали у них), получили ставки, составляющие половину от соотношения доли США в их общем экспорте. Страны же, у которых было с США отрицательное или условно равное сальдо внешней торговли, получили фиксированные плюс 10%. Что, по убеждению составителей формулы, должно наконец свести дефицит внешней торговли США к нулю.

Напомним, что первоначально целью тарифной войны было стимулировать возвращение американских производителей домой. Мы уже объясняли, что основной продукт США — услуги, на производстве которых и сконцентрировался внутренний рынок, а производства товаров переносились в другие страны с более дешевой рабочей силой и логистически более близким сырьем, прежде всего в Канаду, Мексику и Китай. Так что предварительный замысел Трампа состоял в перенесении этих производств назад в США.

Но все мы свидетели, что как раз ближайшие Канада и Мексика избежали очередного повышения пошлин, и не потому, что уже получили надбавку в 25% на ввоз всех товаров. Ведь потом администрация Трампа уточнила, что повышенная пошлина будет применяться только для товаров вне рамок торгового Соглашения между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA). Соглашением же при этом охвачены очень крупные сектора — сельское хозяйство, автомобилестроение, фарма, ІТ и другие. Так что эти две страны в результате избежали наихудшего сценария, при котором разрывались все существующие цепочки совместного производства и закрывался основной рынок продаж, а США уже не так боятся рисков товарного дефицита на основные продукты потребления.

Вместе с тем на первый план в тарифной войне вышла борьба с дефицитом внешней торговли, который в Штатах составляет почти 4% ВВП и остается постоянным еще с 70-х годов прошлого века. При хронически отрицательных показателях ощущение обмана понятно. Как и враг. Его Трамп определил еще во время своего первого президентства, отметив, что доля Китая во внешнеторговом дефиците Штатов с начала нулевых уверенно выросла с пятой части до половины. Пошлины повысили еще тогда.

На 2024 год доля товаров, поступавших в США без пошлин, у Мексики составляла 99,9%, у Канады — 98,2, а у Китая — уже всего 38%. Но драконовскими пошлины не были, средний тариф на китайские товары, с учетом объемов торговли, все равно едва достигал 3%. Конечно, это ощутимо больше 0,12% у Канады, но с нынешними 54% не сравнить.

Однако на торговый дефицит более жесткие условия для Китая не повлияли, он по-прежнему рос, так как китайские товары на американских полках с радостью заменил импорт из других стран, в частности из Вьетнама, Южной Кореи и Индии.

Наступление широким фронтом

Итак, на этот раз Трамп пошел широким фронтом, ни о ком не забыв. Пошлины в общей сложности наложены на 180 стран мира, из них 60 — получили ставки выше «универсальных» на 10%.

Собственно, масштабность введения новых таможенных тарифов и вызывает большое беспокойство в мире, вплоть до разговоров о глобальной рецессии и советов американцам от вполне вменяемых аналитиков делать запасы мыла и зубной пасты. Паника понятна: прогноз с учетом такого количества стран, товарных операций, производственных цепочек и возможных зеркальных ответов невозможен даже во времена активного использования ИИ.

Впрочем, кое-что уже сейчас яснее ясного — основной удар США нанесли по второй экономике мира.

После введения 54% пошлин только прямые потери Китая от ограниченного доступа на рынок США могут достичь 510 млрд долл

. Товары, за которыми будет зафиксирован наибольшой минус, мы смоделировали с помощью Observatory of Economic Complexity (см. рис. 1). Как видим, это не сырье, а перечень довольно специфической готовой продукции, для которой покупателей на замену следует искать только в зрелых экономиках, а с учетом китайских объемов — в крупных зрелых экономиках. Так что вряд ли Китай сможет быстро и без проблем найти замену Штатам и точно столкнется с большими проблемами. Особенно если на внутреннем рынке у тебя сейчас дефляция и спад спроса.

Китайские экономисты уверены, что катастрофа не произойдет, в Goldman Sachs между тем уже спрогнозировали сокращение ВВП Поднебесной на 1,7%, уменьшение общего экспорта — на 4,5, а экспорта в США — на 30%. Горький привкус добавляет тот факт, что многие китайские производители еще накануне выборов в США начали переносить производства во Вьетнам и Таиланд, но после того, как Вьетнам получил пошлину в 46%, а Таиланд — в 36%, эти инвестиции оказались напрасными.

Желающих заменить сам Китай в Штатах было бы немало, но не все они теперь в равных условиях. Из стран, которые могли бы довольно быстро выйти на американский рынок с аналогичными товарами (см. рис.2), остались только Мексика и Канада, которым вернули USMCA.

Так что пока Восточная Азия во главе с Китаем будет слабеть, Северная Америка явно будет становиться сильнее.

Влияние на ЕС не будет таким драматичным, но незаметным его тоже не назовешь. Из стран Союза основным торговым партнером США является Германия, в пятерку также входят Ирландия, Италия, Франция и Нидерланды. Соответственно, именно эти экономики Союза в наибольшей степени пострадают от введения 20% пошлины со стороны США. Германия и Италия в основном за счет поставок автомобилей, Ирландия — медикаментов, вакцин и химикатов, Франция и Нидерланды — нефтепродуктов. Объемы поставок сравнительно небольшие, перенаправить их на другие рынки будет несложно, но временный шок страны все равно испытают: Германия в объеме 156 млрд долл., Ирландия — 71,6 млрд, Италия — 70,5 млрд, Франция — 51 млрд, Нидерланды — 32,9 млрд долл.

А что же Украина? Будем откровенны, объявленные 10% пошлины вряд ли существенно подорвут украинскую экономику. Наша торговля с США всегда была вялой, за редкими исключениями не беспошлинной и в основном ориентированной на металлургическую продукцию, производители которой после полномасштабного вторжения в перманентном кризисе. По остальным товарам (таким как растительное масло, фруктовые соки или шоколад) поставки настолько незначительные, что найти на них других покупателей не будет проблемой. Но не спешите радоваться, мировой кризис вряд ли нас обойдет, так как вполне может снизить спрос на украинский экспорт у наших основных партнеров, если те ослабнут.

Вероятно, усилится и давление со стороны крупных бизнесов по открытию доступа на емкий и платежеспособный рынок РФ, сейчас недоступный для большинства из-за санкций, но очень заманчивый при нынешних условиях.

Торговля со Штатами для большинства основных торговых партнеров была ну очень привлекательной — средняя ставка пошлин составляла около 3%, значительное количество товаров поставлялось вообще по нулевым ставкам. И для всех без исключения эти условия больше не будут действовать, что не пройдет незаметно.

Глобальное потрясение

После последних таможенных решений средняя эффективная таможенная ставка в США с 3% возрастет ориентировочно до 22%, по оценкам Bloomberg Economics, а по прогнозу президента Inflation Insights LLC Омайра Шарифа — от 25 до 30%. Но даже универсальные 10% — много, если ваша страна активно торговала с США.

Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди отметил, что нынешнее повышение пошлин Штатами вполне сравнимо с импортными пошлинами, которые страна ввела в 1930-х годах и которые способствовали Великой депрессии. Сейчас экономика США более прочная, поэтому о депрессии речь не идет, но рецессия, то есть продолжительный спад экономической активности во всех секторах, и стагнация (отсутствие экономического роста) — главные следствия нынешней таможенной политики Бел

ого дома, по убеждению экономиста Moody's.

Экономист Сэм Томбс из Pantheon Macroeconomics подсчитал, что при других равных показатель инфляции в США может вырасти с 2,8 до 4,8%. Нас такими цифрами не напугать, но для привыкших к стабильности американцев это ощутимое повышение, при «ковидном» кризисе самый высокий зафиксированный в США показатель инфляции составлял 5,6%.

Впрочем, со временем некоторая рыночная «компенсация» возможна — за счет сокращения объемов импорта доллар будет укрепляться, что в перспективе может несколько удешевить импорт для американцев. Также американские аналитики надеются, что местные дистрибьюторы, которые годами неплохо зарабатывали на беспошлинных поставках, разделят с потребителями «тарифное бремя» и не будут закладывать в конечные цены все связанные с ростом пошлин расходы.

Есть ожидания, что постарается смягчить ситуацию и Федеральный резерв США, хотя его решения простыми не будут.

С одной стороны, повышение инфляции будет требовать от них жесткой монетарной политики, то есть повышения ключевой ставки. Вместе с тем поддержка экономического роста и сдерживание безработицы потребуют, с другой стороны, снижения ключевой ставки и режима монетарного смягчения.

Собственно, выбор Федеральной резервной системы, помимо прочего, определит глубину глобального кризиса, так как учетная ставка ФРС напрямую влияет на фондовый рынок США — букет глобальных компаний. Если ставка повышается, то, с одной стороны, растут расходы компаний на обслуживание долгов, которые у всех них есть, а значит, сокращаются прибыли, с другой — цены на акции компаний снижаются, поскольку в основном они привязаны к прогнозируемым будущим денежным потокам. Собственно, рынки уже отреагировали легкой паникой: индекс Dow Jones потерял 2,7%, индекс S&P500 — свыше 3,2, индекс Nasdaq — 4%.

Итак, имеем следующие факторы, которые потенциально могут расшатать мировую экономику: собственно, беспрецедентный масштаб распространения пошлин и размеры ставок; вероятность стагнации в первой экономике мира, что повлияет на всех ее партнеров; ее опосредованное влияние на фондовый рынок и прибыли глобальных компаний; ожидаемый спад во второй экономике мира и влияние на ее основных партнеров; возможные зеркальные пошлины в ответ от остальных стран.

Охлаждения будет столько, что мало не покажется, но паниковать рано. Глобальные рынки переживали немало потрясений и всегда адаптировались к новой реальности быстрее, чем ожидали прогнозисты. Дополнительная диверсификация, как и незначительное охлаждение вполне могут оказаться не пытками, а оздоровительными процедурами. Тем более что наглые пошлины Трампа, введенные без каких-либо предусмотренных консультаций со Всемирной торговой организацией, ставят на международном экономическом праве такой же жирный крест, какой вторжение Путина в Украину поставило на международном праве. Так что закаляться давно пора.

Юлия Самаева, ZN.UA

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